GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün bombası! Süper Lig deviyle görüştü

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da mükemmel bir sezon geçiren Yunus Akgün, Galatasaray'a döndü ancak burada hayal kırıklığı yaşadı.
Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da mükemmel bir sezon geçiren Yunus Akgün, Galatasaray'a döndü ancak burada hayal kırıklığı yaşadı.
Genç futbolcu performansıyla şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.
Etkisiz bir görüntü sergileyen Yunus Akgün, son haftalarda yedek kulübesinde kaldı.
Teknik direktör Okan Buruk, sağ kanat mevkisinde tercihini Rashica'dan yana kullanmaya başladı.
Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Yunus için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Karadeniz gazetesinin haberine göre; En az para kazanan isim olan Yunus Akgün takımda huzursuz.
GALATASARAY'DAN AYRILMAK İSTİYOR!
Son haftalarda kulübeye çekilen 22 yaşındaki oyuncu, devre arasında Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.
Yunus Akgün için ilk ciddi teklifin Trabzonspor'dan geldiği iddia edildi.
Geçtiğimiz günlerde Yunus Akgün'ün menajeri ile bordo-mavili kulübün yetkili isimleri İstanbul'da bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.
Bu toplantıda Yunus'un şartlarının konuşulduğu iddia edildi.
Genç oyuncunun menajerinin aynı zamanda Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Burak Yılmaz, Rıdvan Yılmaz'ın yetkilisi olması, bu söylentilerin daha da güçlenmesine neden oldu.
Bu sezon Galatasaray'da toplam 11 maça çıkan Yunus Akgün 1 asist yaptı.
Her iki kanatta da forma giyebilen Yunus Akgün, on numara bölgesinde de görev alabiliyor.
A Milli Futbol Takımı'nda 5 karşılaşmada ter döken 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol kaydetti.
Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro olarak gösteriliyor.