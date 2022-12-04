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GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün bombası! Süper Lig deviyle görüştü

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sezona istediği başlangıcı yapamayan Yunus Akgün ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Beklentileri karşılayamayan ve son haftalarda yedek oturan genç oyuncunun huzursuz olduğu ortaya çıktı. Takımdan ayrılmak isteyen 22 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig devi temsilcileriyle İstanbul'da bir transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddia edildi. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 09:51
GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün bombası! Süper Lig deviyle görüştü

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da mükemmel bir sezon geçiren Yunus Akgün, Galatasaray'a döndü ancak burada hayal kırıklığı yaşadı.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün bombası! Süper Lig deviyle görüştü

Genç futbolcu performansıyla şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün bombası! Süper Lig deviyle görüştü

Etkisiz bir görüntü sergileyen Yunus Akgün, son haftalarda yedek kulübesinde kaldı.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün bombası! Süper Lig deviyle görüştü

Teknik direktör Okan Buruk, sağ kanat mevkisinde tercihini Rashica'dan yana kullanmaya başladı.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün bombası! Süper Lig deviyle görüştü

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Yunus için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün bombası! Süper Lig deviyle görüştü

Karadeniz gazetesinin haberine göre; En az para kazanan isim olan Yunus Akgün takımda huzursuz.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün bombası! Süper Lig deviyle görüştü

GALATASARAY'DAN AYRILMAK İSTİYOR!
Son haftalarda kulübeye çekilen 22 yaşındaki oyuncu, devre arasında Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün bombası! Süper Lig deviyle görüştü

Yunus Akgün için ilk ciddi teklifin Trabzonspor'dan geldiği iddia edildi.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün bombası! Süper Lig deviyle görüştü

Geçtiğimiz günlerde Yunus Akgün'ün menajeri ile bordo-mavili kulübün yetkili isimleri İstanbul'da bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün bombası! Süper Lig deviyle görüştü

Bu toplantıda Yunus'un şartlarının konuşulduğu iddia edildi.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün bombası! Süper Lig deviyle görüştü

Genç oyuncunun menajerinin aynı zamanda Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Burak Yılmaz, Rıdvan Yılmaz'ın yetkilisi olması, bu söylentilerin daha da güçlenmesine neden oldu.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün bombası! Süper Lig deviyle görüştü

Bu sezon Galatasaray'da toplam 11 maça çıkan Yunus Akgün 1 asist yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün bombası! Süper Lig deviyle görüştü

Her iki kanatta da forma giyebilen Yunus Akgün, on numara bölgesinde de görev alabiliyor.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün bombası! Süper Lig deviyle görüştü

A Milli Futbol Takımı'nda 5 karşılaşmada ter döken 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün bombası! Süper Lig deviyle görüştü

Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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