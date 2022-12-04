Fiyatı belirlendi

Dünya Kupası arasında İngiltere'ye gidecek olan Erden Timur, Norwich yöneticileri ile bir araya gelecek. Kosovalı oyuncunun bonservisi için teklif yapacak. En iyi döneminde Werder Bremen'den Norwich'e 11 milyon euro'ya giden Rashica için Galatasaray'ın aklındaki rakam maksimum 5 milyon Euro... Bu rakamın üzerinde çıkılması düşünülmüyor.
Dünya Kupası arasında İngiltere'ye gidecek olan Erden Timur, Norwich yöneticileri ile bir araya gelecek. Kosovalı oyuncunun bonservisi için teklif yapacak. En iyi döneminde Werder Bremen'den Norwich'e 11 milyon euro'ya giden Rashica için Galatasaray'ın aklındaki rakam maksimum 5 milyon Euro... Bu rakamın üzerinde çıkılması düşünülmüyor.