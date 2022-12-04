Haberler Galatasaray Fiyatı belirlendi

Fiyatı belirlendi

Dünya Kupası arasında İngiltere'ye gidecek olan Erden Timur, Norwich yöneticileri ile bir araya gelecek. Kosovalı oyuncunun bonservisi için teklif yapacak. En iyi döneminde Werder Bremen'den Norwich'e 11 milyon euro'ya giden Rashica için Galatasaray'ın aklındaki rakam maksimum 5 milyon Euro... Bu rakamın üzerinde çıkılması düşünülmüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 06:50
Fiyatı belirlendi
Dünya Kupası arasında İngiltere'ye gidecek olan Erden Timur, Norwich yöneticileri ile bir araya gelecek. Kosovalı oyuncunun bonservisi için teklif yapacak. En iyi döneminde Werder Bremen'den Norwich'e 11 milyon euro'ya giden Rashica için Galatasaray'ın aklındaki rakam maksimum 5 milyon Euro... Bu rakamın üzerinde çıkılması düşünülmüyor.
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