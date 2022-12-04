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Eve erken dönüyorlar
Dünya Kupası'nda son 16 maçlarına geçerken turnuvada Galatasaray'dan sadece Haris Seferovic kaldı. Grup maçlarında Victor Nelsson, 3 karşılaşmanın 1'inde görev aldı ve 90 dakika mücadele etti. Dries Mertens, 3 karşılaşmanın 2'sinde toplamda 74 dakika sahada kaldı. Fernando Muslera ve Lucas Torreira ise Uruguay ile 3 karşılaşmada da süre alamadı. Dört oyuncunun, Antalya kampına kadar takıma katılması bekleniyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 07:00