Haberler Galatasaray Büyükekşi’den Florya’ya ziyaret

Büyükekşi’den Florya’ya ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri projesi kapsamında sürdürdüğü ziyaretlerine Galatasaray ile devam etti. Büyükekşi dün sarı-kırmızılıların davetlisi olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in de yer aldığı ziyarette, tesisleri gezerek incelemelerde bulunan Büyükekşi, Galatasaray'ın altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 06:50
Büyükekşi’den Florya’ya ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri projesi kapsamında sürdürdüğü ziyaretlerine Galatasaray ile devam etti. Büyükekşi dün sarı-kırmızılıların davetlisi olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in de yer aldığı ziyarette, tesisleri gezerek incelemelerde bulunan Büyükekşi, Galatasaray'ın altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.
DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta ilk imza atılıyor! Şenol Güneş onay verdi, alacağı maaş...
38 yıl sonra ilk kez oldu! Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa yeniden faaliyette! Yetkililerden korkunç uyarı: En kötüsüne...
Dembele ateşi yandı! Lyon...
Jesus'un gözdesine Güneş kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dikkat çeken yorum! "Çok da kötü değildi"
Dembele ateşi yandı! Lyon...
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (3 Aralık Cumartesi)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dikkat çeken yorum! "Çok da kötü değildi" Dikkat çeken yorum! "Çok da kötü değildi" 07:40
Sakaryaspor yedeklerle Sakaryaspor yedeklerle 00:24
Aslan kükredi Aslan kükredi 00:21
Oyun gücü Oyun gücü 00:18
Fener'den dost tarife Fener'den dost tarife 00:17
Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..." Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..." 00:10
Daha Eski
Fenerbahçe geriden gelip kazandı! Fenerbahçe geriden gelip kazandı! 00:10
Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi... Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi... 00:10
Mata'dan şampiyonluk ve F.Bahçe sözleri! Mata'dan şampiyonluk ve F.Bahçe sözleri! 00:10
İşte Trabzonspor - Hull City maçının özeti! İşte Trabzonspor - Hull City maçının özeti! 00:09
İşte Trabzonspor - Hull City maçının özeti! İşte Trabzonspor - Hull City maçının özeti! 00:09
Abdullah Avcı: Yoğun şekilde çalışıyoruz Abdullah Avcı: Yoğun şekilde çalışıyoruz 00:09