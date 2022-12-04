Büyükekşi’den Florya’ya ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri projesi kapsamında sürdürdüğü ziyaretlerine Galatasaray ile devam etti. Büyükekşi dün sarı-kırmızılıların davetlisi olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in de yer aldığı ziyarette, tesisleri gezerek incelemelerde bulunan Büyükekşi, Galatasaray'ın altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri projesi kapsamında sürdürdüğü ziyaretlerine Galatasaray ile devam etti. Büyükekşi dün sarı-kırmızılıların davetlisi olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in de yer aldığı ziyarette, tesisleri gezerek incelemelerde bulunan Büyükekşi, Galatasaray'ın altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.