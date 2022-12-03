Haberler Galatasaray ‘Şampiyonluğu göreceğiz’

‘Şampiyonluğu göreceğiz’

Başkan Dursun Özbek, 20. GSYİAD Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf Yarışması'na katıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
‘Şampiyonluğu göreceğiz’

Seçilen fotoğrafların Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı nedeniyle hazırlanan Galatasaray takviminde yer alacağına dikkat çeken Özbek, Alanyaspor maçından önce yapılan koreografinin fotoğrafını çok beğendiğini dile getirdi. Başkan Özbek, "Gelecek yıl şampiyonluk fotoğrafı görür müyüz?" sorusuna, "Göreceğiz." şeklinde yanıt vermeyi ihmal etmedi.


BORSADA ZİRVE G.SARAY'IN
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, borsada kasım ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Yüzde 41,6 kazandıran sarı-kırmızılıların hisse fiyatı geçen ay 7,72 TL'yi gördü. Bu değer son 11 yılın en yüksek seviyesi oldu. G.Saray, 4 milyar 82 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle tarihi zirvesini de gördü.

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