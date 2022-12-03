İlk rakip Vallecano

Sarı kırmızılı takım, İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Nef Stadyumu'ndaki mücadele 16.00'da başlayacak. Okan Buruk, şans veremediği oyuncuları değerlendirebilmek için yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkacak.



FALCAO 1.5 YIL SONRA

Galatasaray kariyeri sakatlıklarla geçen Radamel Falcao, bugün oynanacak Vallecano maçıyla NEF Stadyumu'na dönecek. İspanyol ekibinde forma giyen Kolombiyalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla iç sahada son maçına 8 Mayıs 2021'deki Beşiktaş derbisine çıkmıştı. 36 yaşındaki oyuncu, geçen sezon başı İspanya'ya transfer olmuştu.