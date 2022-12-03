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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Kerem Aktürkoğlu'nu gözüne kestirdi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir iddia öne sürüldü. Yıldız ismi, İtalyan devinin transfer etmek istediği belirtiliyor. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 10:57
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Kerem Aktürkoğlu'nu gözüne kestirdi!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Kerem Aktürkoğlu'nu gözüne kestirdi!

Sarı-kırmızılı takımda transfer gündemi de oldukça yoğun. Son olarak Kerem Aktürkoğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Kerem Aktürkoğlu'nu gözüne kestirdi!

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Kerem Aktürkoğlu'nu gözüne kestirdi!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı takımda taraftarların beğendiği isimlerden biri olan Aktürkoğlu'na İtalya Ligi'nden Napoli talip oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Kerem Aktürkoğlu'nu gözüne kestirdi!

İtalyan basını, scout ekiplerinin listesinde yer alan Kerem Aktürkoğlu için, "Teknik kapasite ve potansiyel açıdan Napoli'ye çok uyumlu bir futbolcu" yorumunu yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Kerem Aktürkoğlu'nu gözüne kestirdi!

Sözleşmesini 1 yıl önce uzatan ve Premier Lig hedefi olan Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Kerem Aktürkoğlu'nu gözüne kestirdi!

Öte yandan söz konusu haberde Napoli'nin, Aktürkoğlu'nu transfer etmek için 15 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödemek zorunda olduğu da hatırlatıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Kerem Aktürkoğlu'nu gözüne kestirdi!

YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

24 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Kerem Aktürkoğlu'nu gözüne kestirdi!

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 15 maçta 6 gol kaydetti ve geçen yılki çıkışına yeniden döndü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Kerem Aktürkoğlu'nu gözüne kestirdi!

YENİ DRIES MERTENS

Kerem Aktürkoğlu için Serie A ekibi Napoli taraftarları 'Yeni Dries Mertens olabilir' şeklinde yorumlarda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Kerem Aktürkoğlu'nu gözüne kestirdi!

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gölcükspor altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Kerem Aktürkoğlu'nu gözüne kestirdi!

Sırasıyla Hisareyn, Başakşehir, Bodrumspor, Karacabey Belediye ve 24 Erzincanspor formaları giydi.

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