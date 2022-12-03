GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Kerem Aktürkoğlu'nu gözüne kestirdi!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı takımda transfer gündemi de oldukça yoğun. Son olarak Kerem Aktürkoğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı takımda taraftarların beğendiği isimlerden biri olan Aktürkoğlu'na İtalya Ligi'nden Napoli talip oldu.
İtalyan basını, scout ekiplerinin listesinde yer alan Kerem Aktürkoğlu için, "Teknik kapasite ve potansiyel açıdan Napoli'ye çok uyumlu bir futbolcu" yorumunu yaptı.
Sözleşmesini 1 yıl önce uzatan ve Premier Lig hedefi olan Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.
Öte yandan söz konusu haberde Napoli'nin, Aktürkoğlu'nu transfer etmek için 15 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödemek zorunda olduğu da hatırlatıldı.
YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ
24 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 15 maçta 6 gol kaydetti ve geçen yılki çıkışına yeniden döndü.
YENİ DRIES MERTENS
Kerem Aktürkoğlu için Serie A ekibi Napoli taraftarları 'Yeni Dries Mertens olabilir' şeklinde yorumlarda bulundu.
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gölcükspor altyapısında başladı.
Sırasıyla Hisareyn, Başakşehir, Bodrumspor, Karacabey Belediye ve 24 Erzincanspor formaları giydi.
2020'de 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.
Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan Kerem Aktürkoğlu'nun boyu 1.73 cm...
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro...