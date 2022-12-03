GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fransızlar duyurdu! Moussa Dembele Aslan oluyor

Dünya Kupası arası verilmesi nedeniyle sarı kırmızılar çalışmalarını sürdürüyor.
Dünya Kupası arası verilmesi nedeniyle sarı kırmızılar çalışmalarını sürdürüyor.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a 2 yıldızından kötü haber geldi.
Sergio Oliveria'nın sakatlık haberini alan Cimbom, Arjantinli golcüsü Icardi'nin sakatlığıyla sarsıldı.
Dünya Kupası sonrası 2 kulvarda yoğun maç trafiğine girecek olan Galatasaray transfer için düğmeye basıldı.
Seferovic'i göndermeye hazırlanan G.Saray'da, İcardi'nin de sakatlanmasıyla gözler tamamen golcü transferine çevrildi.
Santrfor listesinde birçok isim yer almasına rağmen 4 isim ön plana çıktı.
Nacional Kulübü'yle sözleşmesi sona eren Uruguaylı Luis Suarez Galatasaray'ın gündemine geldi.
Hollanda basını "G.Saray'a gidebilir" dediği Memphis Depay ve Spartak Moskovalı Shamar Nicholson için temaslar sürüyor.
Galatasaray'ın gündemine son olarak Fransız golcü Moussa Dembele geldi.
Mali asıllı yıldız futbolcuda yeni bir gelişme yaşandı.
Fransa'dan Score ise Lyon'lu Moussa Dembele'nin Cimbom'un teklifini kabul ettiğini duyurdu.
Haberde "Galatasaray, Moussa Dembele ve Dries Mertens'i bir araya getirmek istiyor" denildi.
Dembele bu sezon ligde 12 maçta 2 gol kaydetti.
Fransız golcünün güncel değeri 18 milyon euro...
Moussa Dembele'nin Lyon kulübüyle 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.