Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fransızlar duyurdu! Moussa Dembele Aslan oluyor

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fransızlar duyurdu! Moussa Dembele Aslan oluyor

Dünya Kupası arası verilmesiyle birlikte sarı kırmızılılar yönetim transferde çalışmalarını sürdürüyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda forvet hattına yönelen sarı kırmızılılar harekete geçti. Dünya yıldızlarıyla ilgilenen Galatasaray transferde bombayı patlatıyor. Fransız basınına göre, 26 yaşındaki golcü oyuncu Galatasaray'ın teklifini kabul etti. İşte detaylar... (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fransızlar duyurdu! Moussa Dembele Aslan oluyor

Dünya Kupası arası verilmesi nedeniyle sarı kırmızılar çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fransızlar duyurdu! Moussa Dembele Aslan oluyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a 2 yıldızından kötü haber geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fransızlar duyurdu! Moussa Dembele Aslan oluyor

Sergio Oliveria'nın sakatlık haberini alan Cimbom, Arjantinli golcüsü Icardi'nin sakatlığıyla sarsıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fransızlar duyurdu! Moussa Dembele Aslan oluyor

Dünya Kupası sonrası 2 kulvarda yoğun maç trafiğine girecek olan Galatasaray transfer için düğmeye basıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fransızlar duyurdu! Moussa Dembele Aslan oluyor

Seferovic'i göndermeye hazırlanan G.Saray'da, İcardi'nin de sakatlanmasıyla gözler tamamen golcü transferine çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fransızlar duyurdu! Moussa Dembele Aslan oluyor

Santrfor listesinde birçok isim yer almasına rağmen 4 isim ön plana çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fransızlar duyurdu! Moussa Dembele Aslan oluyor

Nacional Kulübü'yle sözleşmesi sona eren Uruguaylı Luis Suarez Galatasaray'ın gündemine geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fransızlar duyurdu! Moussa Dembele Aslan oluyor

Hollanda basını "G.Saray'a gidebilir" dediği Memphis Depay ve Spartak Moskovalı Shamar Nicholson için temaslar sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fransızlar duyurdu! Moussa Dembele Aslan oluyor

Galatasaray'ın gündemine son olarak Fransız golcü Moussa Dembele geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fransızlar duyurdu! Moussa Dembele Aslan oluyor

Mali asıllı yıldız futbolcuda yeni bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fransızlar duyurdu! Moussa Dembele Aslan oluyor

Fransa'dan Score ise Lyon'lu Moussa Dembele'nin Cimbom'un teklifini kabul ettiğini duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fransızlar duyurdu! Moussa Dembele Aslan oluyor

Haberde "Galatasaray, Moussa Dembele ve Dries Mertens'i bir araya getirmek istiyor" denildi.

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