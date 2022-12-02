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Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da gösterdiği performansla alkış alan ve bu sezon Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün, beklentileri karşılayamadı. Sarı kırmızılılardan ara transfer sezonunda ayrılacağı konuşulan Yunus Akgün'e ilişkin Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 13:58
Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'da geleceği tartışılan ve Adana'ya geri döneceği iddia edilen Yunus Akgün olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

Genç futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Sancak, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

Murat Sancak ayrıca o bölgeye herhangi bir transfer yapmayı düşünmediklerini ifade etti.

Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

Transfer döneminde değiliz.

Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

Şu anda o bölgeye transfer düşüncemiz yok, zamanı da değil.

Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

Ricam, kendi oyuncularımıza sahip çıkmanız.

Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

YUNUS AKGÜN BU SEZON NE YAPTI?

Yunus bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 11 maçta görev aldı.

Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

22 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist üretebildi.

Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

Yunus son haftalarda ise formasını Rashica'ya kaptırdı.

Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

Yunus'un Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.

Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

Yunus için sezon başında Avrupa'dan birçok takımın ilgisi olduğu biliniyor.

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