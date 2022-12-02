Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'da geleceği tartışılan ve Adana'ya geri döneceği iddia edilen Yunus Akgün olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'da geleceği tartışılan ve Adana'ya geri döneceği iddia edilen Yunus Akgün olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Genç futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Sancak, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Murat Sancak ayrıca o bölgeye herhangi bir transfer yapmayı düşünmediklerini ifade etti.