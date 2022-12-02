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Galatasaray - Rayo Vallecano maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasını iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Rayo Vallecano, 30 Kasım'da Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapmış ve 3-1 temsilcimiz kazanmıştı. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Rayo Vallecano maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 16:50 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 17:20
Galatasaray - Rayo Vallecano maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Hazırlık maçı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında Villarreal ve Rayo Vallecano, hazırlık maçları için İstanbul'a gelecek. Galatasaray ve Fenerbahçe, iki İspanyol ekibiyle maç yapacak. Galatasaray, Rayo Vallecano maçının tarihi ve saati merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Rayo Vallecano maçı 3 Aralık Cumartesi günü 16:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA SAKATLIK ŞOKU!

Sarı kırmızılı ekipte Mauro Icardi ile Portekizli yıldız Sergio Oliveira sakatlandı. Sarı kırmızılı ekibin yıldızları Rayo Vallecano ve Villarreal maçlarında oynayamayacak.

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