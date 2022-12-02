Durmak yok

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kadrolarında bulunan oyunculardan memnun olduğunu belirterek, şampiyonluk yarışında en iyisini yapacaklarını söyledi. Dünkü idman öncesi açıklamalarda bulunan başarılı çalıştırıcı, " Oyun olarak çok iyi bir yerde bıraktık. O ivmeyle devam etmek isterdik ama lig başladıktan sonra aynı çıkışı devam ettireceğiz. Bu şansımız devam ediyor" dedi. LIG'DE zor bir fikstürü geride bıraktıklarını anlatan Buruk, "Bu araya liderin 2 puan gerisinde girmek bu kadar zor bir fikstürle önemliydi. Kendi sahamızda oynayacağımız maçlar büyük avantaj ama her maça çıkıp yüzde 100'ünüzü vermeniz gerekiyor. Takımıma güveniyorum. Yoğun tempoda da oyuncularımla beraber en iyisini yapacağız. Oynadığımız fikstür bizim için avantaj ama maç oynanmadan da kazanılmıyor. Görevimizin bilincindeyiz. Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda en iddialı takımlardan biri olduğunu hatırlatmak istiyorum. İnşallah sezonun sonu da şampiyonluk olur" açıklaması yaptı. OCAK ayındaki ara transfer dönemine kadar oynanacak maçlarda transfer için karar vereceklerini kaydeden sarı- kırmızılı çalıştırıcı, "Transfere hazırlık yapılıyor. Ne olacak, önümüze ne çıkacak bilmiyoruz. Kadromuzu güçlendirmek için her zaman çalışmalar yapıyoruz. Ama benim ilk düşüncem, elimdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmek" dedi.

TEK KORKUM SAKATLIK

Dünya Kupası arasında tek korkusunun sakatlık BİLE DEĞİLDİM! olduğunun altını çizen Okan Buruk, "Maalesef Oliveira'nın sakatlığı oldu. Icardi topuk pası verirken, arka adalesinde zorlanma oldu. Rashica'nın maçtan kalan bir ağrısı devam ediyor. Emre Taşdemir'in sakatlığı vardı. Ross ve Hamza Akman'ın sakatlıkları var. Korkumuz sakatlıklardı, maalesef şu anda onu yaşıyoruz" diye konuştu.



YUNUS DÜZELECEK

Kerem ve Yunus'un çok önemli oyuncular olduğunu belirten Buruk, "Kerem belli maçlarda çıkışını ortaya koydu. Yunus ligin başında çok daha etkiliydi. Yunus'u tekrar kendi performansına getirmemiz gerekiyor. Ben Yunus'a çok güveniyorum. Ondan beklentimiz çok yüksek" diye konuştu.



5 OYUNCU ÇIKMADI

Galatasaray, 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro İcardi, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Mathias Ross antrenmanda yer almadı.