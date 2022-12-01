Real iki yıldızın peşinde

Galatasaray'ın oyuncuları paylaşılamıyor. Sacha Boey için şimdiden birçok takım sıraya girerken Dünya Kupası'nın ardından resmi girişimler yapılacak. Gösterdiği performansla sarı-kırmızılılarda parlayan Sacha Boey, dünya devi Real Madrid'in de dikkatini çekmeyi başardı. Real Madrid, Galatasaray'dan sadece Sacha Boey'i değil aynı zamanda Yusuf Demir'i de izleme listesine ekledi. Dünya Kupası'nın ardından Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı maçları izlemeye gelecek olan Real Madrid yetkilileri ardından nihai kararlarını verecek.