Haberler Galatasaray Real iki yıldızın peşinde

Real iki yıldızın peşinde

Galatasaray'ın oyuncuları paylaşılamıyor. Sacha Boey için şimdiden birçok takım sıraya girerken Dünya Kupası'nın ardından resmi girişimler yapılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Real iki yıldızın peşinde

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Galatasaray'ın oyuncuları paylaşılamıyor. Sacha Boey için şimdiden birçok takım sıraya girerken Dünya Kupası'nın ardından resmi girişimler yapılacak. Gösterdiği performansla sarı-kırmızılılarda parlayan Sacha Boey, dünya devi Real Madrid'in de dikkatini çekmeyi başardı. Real Madrid, Galatasaray'dan sadece Sacha Boey'i değil aynı zamanda Yusuf Demir'i de izleme listesine ekledi. Dünya Kupası'nın ardından Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı maçları izlemeye gelecek olan Real Madrid yetkilileri ardından nihai kararlarını verecek.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de taraftarları yıkacak ayrılık! İki yıldız dünya devine gidiyor...
Cem Yılmaz'ın 20 aylık eşi Ahu Yağtu'ya verdiği 10 bin dolarlık nafaka sosyal medyayı ikiye böldü! Gülben Ergen Yağtu'ya, Ece Erken ise Yılmaz'a destek verdi
Kartal'a Pastore'de rakip çıktı
Barça'dan Cimbom'a! G.Saray İspanyol sol bek için kolları sıvadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'a müjde! Prensipte anlaşıldı
Barça'dan Cimbom'a! G.Saray İspanyol sol bek için kolları sıvadı!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'a müjde! Prensipte anlaşıldı Aslan'a müjde! Prensipte anlaşıldı 06:47
Fener'den güzel prova Fener'den güzel prova 00:54
Maç hastası Maç hastası 00:49
F.Bahçe ikinci yarı geri döndü! F.Bahçe ikinci yarı geri döndü! 00:28
F.Bahçeli yıldız sakatlanarak sahayı terk etti! F.Bahçeli yıldız sakatlanarak sahayı terk etti! 00:28
G.Saraylı yıldız idmanda sakatlandı! G.Saraylı yıldız idmanda sakatlandı! 00:27
Daha Eski
Visca'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Sahada olacak mı? Visca'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Sahada olacak mı? 00:27
F.Bahçe'de Arda Güler depremi! F.Bahçe'de Arda Güler depremi! 00:27
F.Bahçe'nin yıldızlarına Çizme'den talip var! F.Bahçe'nin yıldızlarına Çizme'den talip var! 00:27
Ayrılığın perde arkasını anlattı! "Hatay maçı sonrası..." Ayrılığın perde arkasını anlattı! "Hatay maçı sonrası..." 00:27
G.Saray'da Yusuf Demir kararı! G.Saray'da Yusuf Demir kararı! 00:27
Kırgız yetenek Fenerbahçe'de Kırgız yetenek Fenerbahçe'de 00:27