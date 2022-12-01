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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Galatasaray istiyordu 3 dev sıraya girdi!

Galatasaray'ın gündeminde olan Kolombiyalı golcü Luis Fernando Muriel ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İspanyol basınından gelen haberler doğrultusunda sarı kırmızılıların talip olduğu oyuncu için Avrupa'nın önde gelen başka takımları da devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Galatasaray istiyordu 3 dev sıraya girdi!

Son dönemde Galatasaray'la anılan Luis Fernando Muriel'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ancak Kolombiyalı golcü için Cimbom'u dişli rakipler bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Galatasaray istiyordu 3 dev sıraya girdi!

AS gazetesinin haberine göre; Muriel'in, Atalanta ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2023'te sonlandırıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Galatasaray istiyordu 3 dev sıraya girdi!

Geleceği şimdilik bilinmiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Galatasaray istiyordu 3 dev sıraya girdi!

Oyuncuyu Roma, Milan ve Juventus takip ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Galatasaray istiyordu 3 dev sıraya girdi!

Bu takımlar arasında ciddi bir rekabet yaşanması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Galatasaray istiyordu 3 dev sıraya girdi!

Calciomercato ve La Gazzetta dello Sport ise, Atalanta'nın sahibi Antonio Percassi, Muriel'i bırakmaya niyetinin olmadığını yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Galatasaray istiyordu 3 dev sıraya girdi!

31 yaşındaki oyuncunun yüksek finansal beklentileri olduğu ancak Percassi'nin bu taleplere karşılık verip vermeyeceğinin belirsiz olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Galatasaray istiyordu 3 dev sıraya girdi!

Muriel bu sezon Serie A'da 9 maça çıkarken 1 gol atıp, 2 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Galatasaray istiyordu 3 dev sıraya girdi!

FUTBOLCUNUN KARİYERİ

Muriel futbola ülkesi Kolombiya'nın Cali takımında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Galatasaray istiyordu 3 dev sıraya girdi!

Ardından Avrupa'ya Udinese'ya transfer olarak geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Galatasaray istiyordu 3 dev sıraya girdi!

Udinese sonrasında ise İtalya'nın Lecce, Sampdoria takımlarında forma terletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Galatasaray istiyordu 3 dev sıraya girdi!

2017 yılında ise başarılı performansıyla Sevilla'nın yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Galatasaray istiyordu 3 dev sıraya girdi!

Futbolcu 2019 kışında Fiorentina'ya kiralandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Galatasaray istiyordu 3 dev sıraya girdi!

Fiorentina'dan kiralık dönmesinin ardından 2019 yazında bir diğer İtalyan ekibi olan Atalanta'ya transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Galatasaray istiyordu 3 dev sıraya girdi!

Ana mevkisi santrafor olan oyuncu forvet arkası olarak görev yapabilmektedir.

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