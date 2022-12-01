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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Moussa Dembele müjdesi! Prensipte anlaşıldı

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasını transfer mesaisiyle değerlendiren Galatasaray, forvet hattına takviye için gündemine aldığı Moussa Dembele'de prensip anlaşmasına vardı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Moussa Dembele müjdesi! Prensipte anlaşıldı

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, forvet hattına takviye yapmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Moussa Dembele müjdesi! Prensipte anlaşıldı

Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim Fransız Moussa Dembele olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Moussa Dembele müjdesi! Prensipte anlaşıldı

Mali asıllı yıldız futbolcuda yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Moussa Dembele müjdesi! Prensipte anlaşıldı

Haris Seferovic'i göndermeye hazırlanan Galatasaray, Gomis'in de oynayacağı bir takıma gitmek istemesi nedeniyle golcü arayışını hızlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Moussa Dembele müjdesi! Prensipte anlaşıldı

Listenin üst sıralarında yer alan Lyon'lu Moussa Dembele için yapılan son görüşmede prensipte anlaşma sağlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Moussa Dembele müjdesi! Prensipte anlaşıldı

26 yaşındaki golcünün menajeri, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakınca gözler Lyon'a çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Moussa Dembele müjdesi! Prensipte anlaşıldı

Cimbom şimdi Fransız kulübünün kapısını çalacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Moussa Dembele müjdesi! Prensipte anlaşıldı

Aslan, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dembele'yi uygun bir rakam ödeyerek ara transferde almak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Moussa Dembele müjdesi! Prensipte anlaşıldı

Dembele bu sezon ligde 12 maçta 2 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Moussa Dembele müjdesi! Prensipte anlaşıldı

MOUSSA DEMBELE KİMDİR?

Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996'da Fransa'nın Pontoise kentinde dünyaya geldi. Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele, 2012 yazında Fulham'ın altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Moussa Dembele müjdesi! Prensipte anlaşıldı

Dembele, 2014'te A takıma yükselirken; 2016 yazında ise sözleşmesinin bitmesinin ardından Celtic'e imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Moussa Dembele müjdesi! Prensipte anlaşıldı

Burada başarılı 2 yıl geçiren golcü oyuncu, 2018 yazında 22 milyon euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'a imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Moussa Dembele müjdesi! Prensipte anlaşıldı

2020-21 sezonunun ikinci yarısını İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'de kiralık olarak geçirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Moussa Dembele müjdesi! Prensipte anlaşıldı

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 36 maça çıkan 26 yaşındaki santrfor, 22 gol-5 asistlik performans gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Moussa Dembele müjdesi! Prensipte anlaşıldı

2023 yılında sözleşmesi sona erecek Mali asıllı Moussa Dembele'nin güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...

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