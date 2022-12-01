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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Kadromuzu güçlendirmek için..."

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, transferle ilgili soruya "Transfere hazırlık yapılıyor. Ne olacak, önümüze ne çıkacak bilmiyoruz. Kadromuzu güçlendirmek için her zaman çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 11:05 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 11:32
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Kadromuzu güçlendirmek için..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, canlı yayında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımdaki sakatlıklar ve transferle ilgili gelen sorulara yanıt veren Buruk, şunları söyledi:

Maalesef Sergio'nun bileği döndü. Icardi, topuk pası verirken arka adalesinde zorlanma oldu. Bugün durumu belli olacak.

Oynayacağımız hazırlık maçları, az şans bulan oyuncular açısından önemli olacak. 5 tane maç düşünüyoruz, 4'ü güncellendi. Bir 5. maç için de çalışma devam ediyor. Arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu sene, böyle bir sene. Adapte olmamız gerekiyor, olacağız. Devamlı çalışma yapıyoruz. Oyun anlamında pozisyona giren bir takımdık. Sonlandırma anlamında sıkıntılar yaşadık. Direkten dönen toplar, neredeyse attığımız gol kadar. Ofansif anlamda güçlü, pozisyona giren bir takımdık. Sadece sonuca çeviremiyorduk. Hep çalışıyoruz ama ne kadar çalışırsanız çalışın oyuncunun bitirişi önem kazanıyor. Son 2 maçı kazanıp Başakşehir maçına çok güvenli çıktık. Olumlu etkilerini gördük.

"İLK DÜŞÜNCEM TRANSFER DEĞİL"

Transfere hazırlık yapılıyor. Ne olacak, önümüze ne çıkacak bilmiyoruz. Kadromuzu güçlendirmek için her zaman çalışmalar yapıyoruz. Kadro geniş olduğu için ilk düşüncem transfer değil, elimdeki oyuncuları değerlendirmek. Yunus ve Kerem'in maddi anlamda iyileştirme için görüşmeler devam ediyor. Onların da ne kadar önemli, değerli olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızı maddi, manevi anlamda mutlu etmek istiyoruz. Onlar Galatasaray'a ait ve Galatasaray için her şeyi yapabilecek oyuncular.

"TEKLİF GELMEDİ"

Oyuncularımıza teklif gelmedi. Çok fazla şey yazılıyor. O geliyor, bu gidiyor. Tabii ki yazılacak. Dünya Kupası boşluğunda bir şeylerin olması gerekiyor. Şu an bize gelen net bir teklif yok. Transfer dönemi başladıktan sonra teklif gelebilir, gidebilir.

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