GALATASARAY HABERLERİ: Leo Dubois'ya şok! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray, ara transfer dönemi için transfer çalışmalarına hız verirken, bir taraftanda takımda ayrılma ihtimali olan oyuncuların durumuna bakıyor.
Galatasaray, ara transfer dönemi için transfer çalışmalarına hız verirken, bir taraftanda takımda ayrılma ihtimali olan oyuncuların durumuna bakıyor.
Galatasaray'ın 28 yaşındaki Fransız sağ beki Leo Dubois için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.
LEO DUBOİS'YA JUVENTUS ŞOKU
Galatasaray'ın tecrübeli sağ beki Leo Dubois, geçtiğimiz günlerde Juventus ile transfer görüşmelerine başlamıştı.
Ancak Fransız oyuncu, İtalya'da yaşanan flaş gelişmeyle büyük bir şok yaşadı.
Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli ve tüm yönetim kurulu üyeleri, kulübe açılan maddi usulsüzlük soruşturması nedeniyle istifa ettiler.
Böylece Dubois'nın İtalyan kulübüne transfer olma ihtimali ortadan kalktı.
Çizme basınına göre, bir başka İtalyan ekibi Fiorentina da Dubois'yı kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray ise Dubois'nın satılma ihtimaline karşın bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalara başlamıştı.
28 yaşındaki sağ bek Leo Dubois'nın Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.
Fransız oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro.
Dubois, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 8 maça çıkarken 2 asist yaptı.
28 yaşındaki oyuncu Galatasaray'dan önce Nantes ve Lyon formalarını giymişti.
Fransız sağ bek, kulüp kariyerinde 244 karşılaşmada 9 gol 31 asistlik performans gösterdi.
Dubois, Fransa Milli Takımı formasını da 13 kez terletti.
Fransız oyuncu, milli forma ile gol asist katkısı veremedi.