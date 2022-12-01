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GALATASARAY HABERLERİ: Leo Dubois'ya şok! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois'e İtalyan basınından kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde 28 yaşındaki oyuncunun adı Juventus ile anılmıştı. Ama İtalyan takımındaki flaş gelişme transferin önünü kapadı. Ancak, Dubois için başka bir İtalyan kulübü, devreye girdi. İşte haberin detayları... (Gs spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 11:10 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 11:19
GALATASARAY HABERLERİ: Leo Dubois'ya şok! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray, ara transfer dönemi için transfer çalışmalarına hız verirken, bir taraftanda takımda ayrılma ihtimali olan oyuncuların durumuna bakıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Leo Dubois'ya şok! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'ın 28 yaşındaki Fransız sağ beki Leo Dubois için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Leo Dubois'ya şok! İtalyanlar duyurdu

LEO DUBOİS'YA JUVENTUS ŞOKU

Galatasaray'ın tecrübeli sağ beki Leo Dubois, geçtiğimiz günlerde Juventus ile transfer görüşmelerine başlamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Leo Dubois'ya şok! İtalyanlar duyurdu

Ancak Fransız oyuncu, İtalya'da yaşanan flaş gelişmeyle büyük bir şok yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Leo Dubois'ya şok! İtalyanlar duyurdu

Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli ve tüm yönetim kurulu üyeleri, kulübe açılan maddi usulsüzlük soruşturması nedeniyle istifa ettiler.

GALATASARAY HABERLERİ: Leo Dubois'ya şok! İtalyanlar duyurdu

Böylece Dubois'nın İtalyan kulübüne transfer olma ihtimali ortadan kalktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Leo Dubois'ya şok! İtalyanlar duyurdu

Çizme basınına göre, bir başka İtalyan ekibi Fiorentina da Dubois'yı kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Leo Dubois'ya şok! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray ise Dubois'nın satılma ihtimaline karşın bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalara başlamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Leo Dubois'ya şok! İtalyanlar duyurdu

28 yaşındaki sağ bek Leo Dubois'nın Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Leo Dubois'ya şok! İtalyanlar duyurdu

Fransız oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro.

GALATASARAY HABERLERİ: Leo Dubois'ya şok! İtalyanlar duyurdu

Dubois, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 8 maça çıkarken 2 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Leo Dubois'ya şok! İtalyanlar duyurdu

28 yaşındaki oyuncu Galatasaray'dan önce Nantes ve Lyon formalarını giymişti.

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