GALATASARAY HABERLERİ: Deniz Undav transferinde Alman rakip!

Galatasaray'da Dünya Kupası arası nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapora göre transfer görüşmelerine devam ediyor.
Sarı-kırmızılılara, Alman basınından kötü bir haber geldi.
Galatasaray'da Dünya Kupası arası nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapora göre transfer görüşmelerine devam ediyor.
Sarı-kırmızılılara, Alman basınından kötü bir haber geldi.
Bild'in haberine göre, Hertha Berlin'in Alman santrfor David Selke'nin ayrılma ihtimaline karşın forvet adaylarından biri, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Deniz Undav...
Alman basınındaki haberde, Berlin ekibinin ocak transfer döneminde hücum hattına bir transfer yapmak istediği belirtildi.
Herha Berlin, ara transfer döneminde 26 yaşındaki oyuncu için kiralama seçeneğini düşünüyor.
Deniz ile Hertha Berlin dışında bazı Bundesliga kulüplerinin de ilgi gösterdiği ifade edildi.
Deniz Undav, Union Saint-Gilloise'de müthiş bir sezon geçirmesinin ardından 7 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olmuştu.
26 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.
Deniz'in İngiliz ekibi ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.
26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro.
Deniz, Brighton ve Union Saint-Gilloise'den önce Almanya alt lig ekipleri Meppen, Eintracht Braunschweig II ve Havelse formalarını terletti.
243 KARŞILAŞMA 116 GOL
Alman forvet, kulüp kariyerinde 243 karşılaşmada 116 gol 53 asistlik performans gösterdi.
Hem Alman hem de Türk vatandaşı olan Deniz Undav milli takım tercihini daha yapmadı.