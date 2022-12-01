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GALATASARAY HABERLERİ: Deniz Undav transferinde Alman rakip!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Brighton'ın Alman forvet Deniz Undav için flaş transfer iddiası geldi. Alman basınına göre Almanya Bundesliga ekibinin forvet adaylarından biri 26 yaşındaki forvet. İşte haberin detayları... (Gs spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 17:02 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 17:11
GALATASARAY HABERLERİ: Deniz Undav transferinde Alman rakip!

Galatasaray'da Dünya Kupası arası nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Deniz Undav transferinde Alman rakip!

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapora göre transfer görüşmelerine devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Deniz Undav transferinde Alman rakip!

Sarı-kırmızılılara, Alman basınından kötü bir haber geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Deniz Undav transferinde Alman rakip!

Bild'in haberine göre, Hertha Berlin'in Alman santrfor David Selke'nin ayrılma ihtimaline karşın forvet adaylarından biri, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Deniz Undav...

GALATASARAY HABERLERİ: Deniz Undav transferinde Alman rakip!

Alman basınındaki haberde, Berlin ekibinin ocak transfer döneminde hücum hattına bir transfer yapmak istediği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Deniz Undav transferinde Alman rakip!

Herha Berlin, ara transfer döneminde 26 yaşındaki oyuncu için kiralama seçeneğini düşünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Deniz Undav transferinde Alman rakip!

Deniz ile Hertha Berlin dışında bazı Bundesliga kulüplerinin de ilgi gösterdiği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Deniz Undav transferinde Alman rakip!

Deniz Undav, Union Saint-Gilloise'de müthiş bir sezon geçirmesinin ardından 7 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Deniz Undav transferinde Alman rakip!

Alman oyuncu, Brighton ile bu sezon 10 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Deniz Undav transferinde Alman rakip!

26 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Deniz Undav transferinde Alman rakip!

Deniz'in İngiliz ekibi ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Deniz Undav transferinde Alman rakip!

26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro.

GALATASARAY HABERLERİ: Deniz Undav transferinde Alman rakip!

Deniz, Brighton ve Union Saint-Gilloise'den önce Almanya alt lig ekipleri Meppen, Eintracht Braunschweig II ve Havelse formalarını terletti.

GALATASARAY HABERLERİ: Deniz Undav transferinde Alman rakip!

243 KARŞILAŞMA 116 GOL

Alman forvet, kulüp kariyerinde 243 karşılaşmada 116 gol 53 asistlik performans gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Deniz Undav transferinde Alman rakip!

Hem Alman hem de Türk vatandaşı olan Deniz Undav milli takım tercihini daha yapmadı.

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