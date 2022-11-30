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Wanda Nara'dan Mauro Icardi paylaşımı! Barıştılar mı?

Son dakika spor haberi: Wanda Nara ile Mauro Icardi ikilisi gündem olmaya devam ediyor. Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mauro Icardi ile ilişkilerine bir şans vermeyi denediğini ancak olmadığını ifade etti. İşte o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 10:53
Wanda Nara'dan Mauro Icardi paylaşımı! Barıştılar mı?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor.

Wanda Nara geçtiğimiz günlerde Icardi ile boşandıklarını açıklamıştı ancak ikilinin yeniden bir arada görüldüğü fotoğrafların ortaya çıkması barıştıkları şeklinde yorumlanmıştı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Wanda Nara, ilişkilerine bir şans vermeyi denediğini ancak olmadığını ifade etti.

İşte o paylaşım...

Wanda Nara: Mauro'yla barıştığımızı söylesem yalan söylemiş olurum. İlişkimize bir şans daha vermeyi denedim ama olmadı.


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