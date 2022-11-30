TRANSFER HABERİ: Halil Dervişoğlu açıkladı! Galatasaray'a dönüyor mu?

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi çalışmalar son sürat devam ediyor.
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi çalışmalar son sürat devam ediyor.
Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada takıma yapılacak takviyeler için yoğun mesai harcanıyor.
Son haftalarda yakaladığı seriyle zirveye yaklaşan Cimbom, iyi gidişatını sürdürme amacında.
27 puanla ikinci sırada yer alan Aslan, yakaladığı form grafiğini devam ettirmek istiyor.
Sezonu şampiyon tamamlama hedefinde olan sarı-kırmızılılar, ocak ayında bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanıyor.
Mauro Icardi'nin yükselen performansı teknik heyeti son derece memnun etmiş durumda.
Arjantinli golcü ile yeni sözleşme imzalamak için PSG ile görüşme sağlanacak.
Öte yandan Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic ile yolların ayrılması bekleniyor.
Hücum rotasyonunu güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray'da Okan Buruk listesini oluşturmaya başladı.
Seferovic'e veda edilebilmesi durumunda bir takviye düşünen Cimbom, şimdiden alternatifleri belirliyor.
Forvet hattına transfer ihtiyacının gündeme gelmesinin ardından eski yıldız Halil Dervişoğlu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen genç golcünün gözü yeniden Galatasaray'da...
Sezon başında Burnley'e kiralanan futbolcu, sarı-kırmızılı takımı unutamadı.
Halil yaptığı açıklamada, "Şartlar oluşursa yeniden Galatasaray'a dönmeyi çok istiyorum" ifadesini kullandı.
Burnley'de 6 karşılaşmada forma giyen Halil Dervişoğlu 1 gollük katkı verdi.