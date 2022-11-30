Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Halil Dervişoğlu açıkladı! Galatasaray'a dönüyor mu?

TRANSFER HABERİ: Halil Dervişoğlu açıkladı! Galatasaray'a dönüyor mu?

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Haris Seferovic beklentileri karşılayamadı. Sarı-kırmızılı teknik heyet, İsviçreli hücum oyuncusuyla yola devam etmeyi düşünmüyor. Yolların ayrılması durumunda santrfor takviyesi için araştırmalar şimdiden başladı. Golcü alternatiflerini belirleyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, Galatasaray ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 09:15
TRANSFER HABERİ: Halil Dervişoğlu açıkladı! Galatasaray'a dönüyor mu?

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi çalışmalar son sürat devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Halil Dervişoğlu açıkladı! Galatasaray'a dönüyor mu?

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada takıma yapılacak takviyeler için yoğun mesai harcanıyor.

TRANSFER HABERİ: Halil Dervişoğlu açıkladı! Galatasaray'a dönüyor mu?

Son haftalarda yakaladığı seriyle zirveye yaklaşan Cimbom, iyi gidişatını sürdürme amacında.

TRANSFER HABERİ: Halil Dervişoğlu açıkladı! Galatasaray'a dönüyor mu?

27 puanla ikinci sırada yer alan Aslan, yakaladığı form grafiğini devam ettirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Halil Dervişoğlu açıkladı! Galatasaray'a dönüyor mu?

Sezonu şampiyon tamamlama hedefinde olan sarı-kırmızılılar, ocak ayında bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Halil Dervişoğlu açıkladı! Galatasaray'a dönüyor mu?

Mauro Icardi'nin yükselen performansı teknik heyeti son derece memnun etmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Halil Dervişoğlu açıkladı! Galatasaray'a dönüyor mu?

Arjantinli golcü ile yeni sözleşme imzalamak için PSG ile görüşme sağlanacak.

TRANSFER HABERİ: Halil Dervişoğlu açıkladı! Galatasaray'a dönüyor mu?

Öte yandan Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic ile yolların ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Halil Dervişoğlu açıkladı! Galatasaray'a dönüyor mu?

Hücum rotasyonunu güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray'da Okan Buruk listesini oluşturmaya başladı.

TRANSFER HABERİ: Halil Dervişoğlu açıkladı! Galatasaray'a dönüyor mu?

Seferovic'e veda edilebilmesi durumunda bir takviye düşünen Cimbom, şimdiden alternatifleri belirliyor.

TRANSFER HABERİ: Halil Dervişoğlu açıkladı! Galatasaray'a dönüyor mu?

Forvet hattına transfer ihtiyacının gündeme gelmesinin ardından eski yıldız Halil Dervişoğlu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Halil Dervişoğlu açıkladı! Galatasaray'a dönüyor mu?

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen genç golcünün gözü yeniden Galatasaray'da...

TRANSFER HABERİ: Halil Dervişoğlu açıkladı! Galatasaray'a dönüyor mu?

Sezon başında Burnley'e kiralanan futbolcu, sarı-kırmızılı takımı unutamadı.

TRANSFER HABERİ: Halil Dervişoğlu açıkladı! Galatasaray'a dönüyor mu?

Halil yaptığı açıklamada, "Şartlar oluşursa yeniden Galatasaray'a dönmeyi çok istiyorum" ifadesini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Halil Dervişoğlu açıkladı! Galatasaray'a dönüyor mu?

Burnley'de 6 karşılaşmada forma giyen Halil Dervişoğlu 1 gollük katkı verdi.

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