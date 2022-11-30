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Galatasaray'a Mauro Icardi şoku! Antrenmanda sakatlandı

2022 Dünya Kupası arasından istifade çalışmalarına devam eden Galatasaray, sakatlık haberiyle sarsıldı. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, adalesinde ağrı hissettiği gerekçesiyle idmanı yarıda bıraktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 19:20 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 19:31
Galatasaray'a Mauro Icardi şoku! Antrenmanda sakatlandı

Sarı-kırmızılı ekipte sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden Mauro Icardi, gerçekleştirilen akşam antrenmanı yarıda bıraktı. Arjantinli oyuncunun durumu, yapılacak MR tetkiklerinden sonra belli olacak.

Galatasaray'da gerçekleştirilen sabah idmanında kuvvet çalışması yapılırken akşam antrenmanı topla ısınmayla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 1 Aralık Perşembe günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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