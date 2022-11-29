Sergio Oliveira 1 ay yok

Cumartesi günkü antrenmanda sakatlanan Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Sergio Oliveira'nın dün MR'ı çekildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Sergio Oliveira'nın Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde çekilen MR'ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Hemen tedavisine başlanan yıldız futbolcunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalma ihtimali bulunuyor. Sergio Oliveira'nın tedavi süresince İstanbulspor ve Ankaragücü karşılaşmalarını kaçırması bekleniyor. Portekizli oyuncu ayrıca Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında da takımını yalnız bırakabilir.

MIDTSJÖ TAKIMDA KALDI

Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın yaşadığı sakatlık sonrası gözler Fredrik Midtsjö'ye çevrildi. Portekizli futbolcunun yokluğunda Norveçli futbolcu ilk 11'e monte edilecek. Öte yandan forma şansı bulamadığı için ayrılmayı düşünen Midtsjö'ye Alkmaar'ın talip olduğu ortaya çıktı. Ancak yönetim, bu konuda teknik direktör Okan Buruk'un görüşünü aldığı ve Hollanda ekibinin teklifinin reddedildiği bildirildi.

FLORYA'DA BAHAR HAVASI

Dünya Kupası için verilen arada 12 gün izin yaptıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalara başlayan Galatasaray'da idmanlar keyifli geçiyor. Sakat ve milli takımlarda bulunan oyunculardan yoksun şekilde çalışan sarıkırmızılı takımda yüzler gülüyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle puan tablosunda 2'nci sıraya kadar yükselen Aslan, ligin kalan bölümü için hazırlanıyor. Altyapıdan genç isimler de Galatasaray A Takımı ile çalışmalarda yer alıyor.