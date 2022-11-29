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TRANSFER HABERLERİ| Süper Lig ekibinden Seferovic'e kanca!

Golcü arayan Adana Demirspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Süper Lig ekibi transferde rotayı Galatasaray'a çevirdi. Balotelli ve Dzyuba’yla yolları ayıran, zirve takipçisi mavi-şimşeklerin, Cimbom’da beklentilerin altında kalan İsviçreli Haris Seferovic’i gündemine aldığı aktarılmakta. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
TRANSFER HABERLERİ| Süper Lig ekibinden Seferovic'e kanca!

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Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası arasına 10 maçlık yenilmezlik serisiyle giren Adana Demirspor, ocak transfer döneminde santrfor için düğmeye bastı. Balotelli ve Dzyuba gibi iki üst düzey golcüyle yollarını ayıran mavi-şimşeklerin, Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan ve 2.3 milyon Euro kazanan Haris Seferovic'le ilgilendiği öğrenildi. Demirspor'un, Cimbom'un Benfica'dan kiraladığı ve yollarını ayırmaya hazırlandığı İsviçreli forvet konusunda girişimlere başlayacağı bildirildi.

İLK PLANDA SAMBACI HULK VAR

Adana Demirspor, 30 yaşındaki Seferovic'in maaşında indirime gidilmemesi durumunda Brezilyalı yıldız golcü Hulk'a öncelik verecek. İmza aşamasına getirdiği belirtilen 36 yaşındaki sambacı santrfor, takım kaptanlığını yaptığı Brezilya ekibi Atletico Minerio'da forma giydiği 114 karşılaşmada 65 gol atıp 18 asist yaptı. Bu sezon 49 maçta 29 gol, 5 asist katkısı sağladı. 2009-2016 yılları arasında Brezilya Milli Takımı'nda boy gösterdiği 48 karşılaşmada da 11 kez fileleri havalandırmayı başardı.

SEFEROVIC KATAR'DA

Seferovic, şu anda İsviçre formasıyla Katar'daki Dünya Kupası heyecanını yaşıyor. 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, Galatasaray'da 8'i Süper Lig 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere forma giydiği 10 maçta 2 kez ağları sarstı. İsviçreli yıldız, 2 golü de kupa maçlarında kaydetti.

İLK TEKLİF ÜLKESİNDEN GELDİ

Kupada piyasa yapması beklenen Seferovic'e ilk teklif ülkesinden geldi. İsviçre'de lig 2.'si Servette'in Sportif Direktörü Philippe Senderos, İstanbul'a gelerek Seferovic için bilgi alırken, önceki gün potadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yerinde takip etti.

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