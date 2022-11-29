Manchester United transferde Galatasaray'a rakip oldu! Golcü yıldızı istiyorlar

Şampiyonluk ateşini yakan Galatasaray, transfer harekatına geçiyor.
Şampiyonluk ateşini yakan Galatasaray, transfer harekatına geçiyor.
Galatasaray yönetimi Mauro Icardi'nin bonservisini almak için uğraşırken gündemdeki adaylardan bir tanesi de Memphis Depay...
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcuyu almak istediğine dair medyada önemli iddialar yer alıyor.
Sports Illustrated dergisi, Manchester United'ın da Depay'i yeniden kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğunu yazdı.
Menajer Erik Ten Hag'ın Memphis Depay'ın transferinde oldukça istekli olduğu ve Barcelona'nın da satışa hazır olduğunu ifade edildi.
Memphis Depay bu sezon 9 resmi maçta forma giydi.
Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
Depay'ın Barcelona'daki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Manchester United'da beklentilerin altında kalan Depay'ın bir sonraki adresi ise Fransa'nın Olympique Lyon takımı oldu.
Hollandalı yıldız, 1 Temmuz 2021 tarihinde ise Lyon'dan Katalan devi Barcelona'ya transfer oldu.
Depay'ın PSV takımı ile Hollanda Ligi, Hollanda Kupası gibi başarıları bulunuyor.
Oyuncunun kariyerindeki en büyük başarı ise 2017 yılında Manchester United ile kazandığı UEFA Kupası oldu.
28 yaşındaki yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...
Memphis Depay, Hollanda Milli Takımı'yla 82 karşılaşmada forma giydi.
Bu müsabakalarda takımına 42 gollük katkı verdi.