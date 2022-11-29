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Manchester United transferde Galatasaray'a rakip oldu! Golcü yıldızı istiyorlar

Galatasaray, yaz transfer döneminde Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic'ten beklenen katkıyı alamaması üzerine, bu bölgeye takviye yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp İsviçreli oyuncuyla sözleşme feshine hazırlanırken, gündemine ise bir dünya yıldızını almıştı. Cimbom'un istediği futbolcu için İngiltere Premier Lig devi Manchester United da devreye girdi. İşte o isim ve transferdeki detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Manchester United transferde Galatasaray'a rakip oldu! Golcü yıldızı istiyorlar

Şampiyonluk ateşini yakan Galatasaray, transfer harekatına geçiyor.

Manchester United transferde Galatasaray'a rakip oldu! Golcü yıldızı istiyorlar

Galatasaray yönetimi Mauro Icardi'nin bonservisini almak için uğraşırken gündemdeki adaylardan bir tanesi de Memphis Depay...

Manchester United transferde Galatasaray'a rakip oldu! Golcü yıldızı istiyorlar

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcuyu almak istediğine dair medyada önemli iddialar yer alıyor.

Manchester United transferde Galatasaray'a rakip oldu! Golcü yıldızı istiyorlar

Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Manchester United transferde Galatasaray'a rakip oldu! Golcü yıldızı istiyorlar

Depay'ın Barcelona'daki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Manchester United transferde Galatasaray'a rakip oldu! Golcü yıldızı istiyorlar

Manchester United'da beklentilerin altında kalan Depay'ın bir sonraki adresi ise Fransa'nın Olympique Lyon takımı oldu.

Manchester United transferde Galatasaray'a rakip oldu! Golcü yıldızı istiyorlar

Hollandalı yıldız, 1 Temmuz 2021 tarihinde ise Lyon'dan Katalan devi Barcelona'ya transfer oldu.

Manchester United transferde Galatasaray'a rakip oldu! Golcü yıldızı istiyorlar

Depay'ın PSV takımı ile Hollanda Ligi, Hollanda Kupası gibi başarıları bulunuyor.

Manchester United transferde Galatasaray'a rakip oldu! Golcü yıldızı istiyorlar

Oyuncunun kariyerindeki en büyük başarı ise 2017 yılında Manchester United ile kazandığı UEFA Kupası oldu.

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