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Cimbom kontrat donduracak! Galatasaray Ross'un yerine yerli istiyor

Galatasaray sakatlığı bulunan Mathias Ross’un kontratını dondurmaya hazırlanıyor. Yerini yerli bir futbolcuyla doldurmayı planlayan sarı-kırmızılılar Adana Demirspor’un stoperi Samet Akaydin’i gündemine aldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Cimbom kontrat donduracak! Galatasaray Ross'un yerine yerli istiyor

Şampiyonluğa kilitlenen ve devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Cimbom kontrat donduracak! Galatasaray Ross'un yerine yerli istiyor

Sarı-kırmızılı takım, iç yan bağlarından geçirdiği sakatlık sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan Mathias Ross'un devre arasında kontratını dondurma kararı aldı.

Cimbom kontrat donduracak! Galatasaray Ross'un yerine yerli istiyor

Galatasaray, Ross'un yerine Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i transfer etmeyi düşünüyor.

Cimbom kontrat donduracak! Galatasaray Ross'un yerine yerli istiyor

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon tüm maçlara ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Samet için Adana ekibiyle masaya oturacak.

Cimbom kontrat donduracak! Galatasaray Ross'un yerine yerli istiyor

Bu transfer için Yunus Akgün'ün takasta kullanılması da gündemde..

Cimbom kontrat donduracak! Galatasaray Ross'un yerine yerli istiyor

ÖNCE SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Yönetim, Yunus'u kiralık olarak gönderip, düşük bir bonservis bedeli karşılığında Samet'i transfer etmeye çalışacak.

Cimbom kontrat donduracak! Galatasaray Ross'un yerine yerli istiyor

2021-22 sezonunda Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün, sergilediği 9 gol 17 asistlik performansla taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

Cimbom kontrat donduracak! Galatasaray Ross'un yerine yerli istiyor

Galatasaray, ilk olarak sezon başında da Adana ekibinin yakından ilgilendiği Yunus'un 2024'te bitecek olan kontratını uzatacak.

Cimbom kontrat donduracak! Galatasaray Ross'un yerine yerli istiyor

Sarı-kırmızılı takım, daha sonra genç oyuncuyu kiralamayı düşünüyor.

Cimbom kontrat donduracak! Galatasaray Ross'un yerine yerli istiyor

Bu sezon Galatasaray formasıyla saha içerisinde yeterli performansı sergileyemeyen Yunus, 10 maçta forma giyerken sadece 1 asistlik katkı sağlayabildi.

Cimbom kontrat donduracak! Galatasaray Ross'un yerine yerli istiyor

İSTANBUL'A GELİYOR

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın verdiği izinle İstanbul'a gelecek olan Samet Akaydin, Okan Buruk'la görüşecek.

Cimbom kontrat donduracak! Galatasaray Ross'un yerine yerli istiyor

Ayrıca menajeri de Galatasaray CEO'su Erden Timur'la bir araya gelecek. İcardi için Paris'e gidecek olan Timur'un, Çarşamba günü İstanbul'da olması bekleniyor.

Cimbom kontrat donduracak! Galatasaray Ross'un yerine yerli istiyor

Samet'in de yarın Montella'dan idari izinli olarak İstanbul'a gelip, dönmesi planlanıyor.

Cimbom kontrat donduracak! Galatasaray Ross'un yerine yerli istiyor

İKİ ADAY DAHA VAR

Stoperde önceliği yerli isimlere veren Galatasaray'ın yabancı stoper adayları arasında ise ilk sırada Juan Jesus yer alıyor. Serie A'da fırtına gibi esen lider Napoli'nin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki sol stoperi, ocakta uygun bir rakama satmaya hazır olduğu belirtiliyor.

Cimbom kontrat donduracak! Galatasaray Ross'un yerine yerli istiyor

Aslan'ın yabancı stoper gündemindeki diğer isim ise Brezilya'dan... Fluminense takımının kaptanlığını yapan 25 yaşındaki Nino ile görüşmeler devam ediyor. Ancak Brezilya kulübünün yüksek bonservis bedeli istemesi, Galatasaray'ın bu transferdeki ısrarını azalttı.

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