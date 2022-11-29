Cimbom kontrat donduracak! Galatasaray Ross'un yerine yerli istiyor

Şampiyonluğa kilitlenen ve devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Şampiyonluğa kilitlenen ve devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı takım, iç yan bağlarından geçirdiği sakatlık sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan Mathias Ross'un devre arasında kontratını dondurma kararı aldı.
Galatasaray, Ross'un yerine Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i transfer etmeyi düşünüyor.
Sarı-kırmızılı takım, bu sezon tüm maçlara ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Samet için Adana ekibiyle masaya oturacak.
Bu transfer için Yunus Akgün'ün takasta kullanılması da gündemde..
ÖNCE SÖZLEŞMESİ UZATILACAK
Yönetim, Yunus'u kiralık olarak gönderip, düşük bir bonservis bedeli karşılığında Samet'i transfer etmeye çalışacak.
2021-22 sezonunda Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün, sergilediği 9 gol 17 asistlik performansla taraftarın sevgilisi haline gelmişti.
Galatasaray, ilk olarak sezon başında da Adana ekibinin yakından ilgilendiği Yunus'un 2024'te bitecek olan kontratını uzatacak.
Sarı-kırmızılı takım, daha sonra genç oyuncuyu kiralamayı düşünüyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla saha içerisinde yeterli performansı sergileyemeyen Yunus, 10 maçta forma giyerken sadece 1 asistlik katkı sağlayabildi.
İSTANBUL'A GELİYOR
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın verdiği izinle İstanbul'a gelecek olan Samet Akaydin, Okan Buruk'la görüşecek.
Ayrıca menajeri de Galatasaray CEO'su Erden Timur'la bir araya gelecek. İcardi için Paris'e gidecek olan Timur'un, Çarşamba günü İstanbul'da olması bekleniyor.
Samet'in de yarın Montella'dan idari izinli olarak İstanbul'a gelip, dönmesi planlanıyor.
İKİ ADAY DAHA VAR
Stoperde önceliği yerli isimlere veren Galatasaray'ın yabancı stoper adayları arasında ise ilk sırada Juan Jesus yer alıyor. Serie A'da fırtına gibi esen lider Napoli'nin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki sol stoperi, ocakta uygun bir rakama satmaya hazır olduğu belirtiliyor.
Aslan'ın yabancı stoper gündemindeki diğer isim ise Brezilya'dan... Fluminense takımının kaptanlığını yapan 25 yaşındaki Nino ile görüşmeler devam ediyor. Ancak Brezilya kulübünün yüksek bonservis bedeli istemesi, Galatasaray'ın bu transferdeki ısrarını azalttı.