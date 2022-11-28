Onur Bulut için Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray da devrede! O isim giderse...

Galatasaray'da yönetim, ismi son günlerde Beşiktaş ve Trabzonspor'la anılan Kayserispor'un milli sağ beki Onur Bulut'u gündemine aldı.
Galatasaray'da yönetim, ismi son günlerde Beşiktaş ve Trabzonspor'la anılan Kayserispor'un milli sağ beki Onur Bulut'u gündemine aldı.
Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın sezon başında Lyon'dan kadrosuna kattığı Leo Dubois için Juventus'tan resmi teklif geldi.
Hem Fransız sağ bek hem de Sarı-Kırmızılı yönetimin bu teklife sıcak baktığı ve Ocak ayında ayrılık yaşanabileceği öğrenildi.
Galatasaray da bu gelişme üzerine Onur Bulut'un transferi için düğmeye bastı.
Yönetimin kısa süre içinde hem milli futbolcu hem de Kayserispor'la temasa geçmesi bekleniyor.
Onur Bulut geçtiğimiz hafta kulübünden gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirmişti.
28 yaşındaki futbolcu sezon sonunda serbest kalacağı için Kayserispor'un yüksek bir bonservis talebinin olması beklenmiyor.
Özellikle son iki sezonda yakaladığı müthiş çıkışla dikkatleri üzerine çeken Onur Bulut bu sezon 14 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Gösterdiği başarılı performansın ardından Milli Takım'a kadar yükselen yıldız futbolcu için Trabzonspor ve Beşiktaş da çok ciddi şekilde devrede.
Yaşanacak transfer savaşından hangi takımın galip çıkacağı büyük bir merakla bekleniyor.
ONUR BULUT KİMDİR?
Yıldız oyuncu, 16 Nisan 1994'te, Almanya'nın Werdohl kentinde dünyaya geldi.
Onur, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor ve sağ bek pozisiyonunda oynuyor.
Yıldız isim, tercih edilmesi halinde sağ ön ve orta sahada da görev alabiliyor.
Onur daha önce Almanya'da Bochum ve Freiburg gibi takımlarda da oynadı.
Yıldız ismin transfermarkt değeri 3 milyon euro.