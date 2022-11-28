Haberler Galatasaray Onur Bulut için Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray da devrede! O isim giderse...

Onur Bulut için Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray da devrede! O isim giderse...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Kayserispor ile performansı zirve yapan ve A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselen Kayserisporlu Onur Bulut için devreye girdi. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği bilinen Onur Bulut'un, transfer için yaratılacak kaynak da belli oldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 12:54
Onur Bulut için Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray da devrede! O isim giderse...

Galatasaray'da yönetim, ismi son günlerde Beşiktaş ve Trabzonspor'la anılan Kayserispor'un milli sağ beki Onur Bulut'u gündemine aldı.

Onur Bulut için Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray da devrede! O isim giderse...

Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın sezon başında Lyon'dan kadrosuna kattığı Leo Dubois için Juventus'tan resmi teklif geldi.

Onur Bulut için Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray da devrede! O isim giderse...

Hem Fransız sağ bek hem de Sarı-Kırmızılı yönetimin bu teklife sıcak baktığı ve Ocak ayında ayrılık yaşanabileceği öğrenildi.

Onur Bulut için Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray da devrede! O isim giderse...

Galatasaray da bu gelişme üzerine Onur Bulut'un transferi için düğmeye bastı.

Onur Bulut için Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray da devrede! O isim giderse...

Yönetimin kısa süre içinde hem milli futbolcu hem de Kayserispor'la temasa geçmesi bekleniyor.

Onur Bulut için Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray da devrede! O isim giderse...

Onur Bulut geçtiğimiz hafta kulübünden gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirmişti.

Onur Bulut için Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray da devrede! O isim giderse...

28 yaşındaki futbolcu sezon sonunda serbest kalacağı için Kayserispor'un yüksek bir bonservis talebinin olması beklenmiyor.

Onur Bulut için Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray da devrede! O isim giderse...

Özellikle son iki sezonda yakaladığı müthiş çıkışla dikkatleri üzerine çeken Onur Bulut bu sezon 14 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Onur Bulut için Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray da devrede! O isim giderse...

Gösterdiği başarılı performansın ardından Milli Takım'a kadar yükselen yıldız futbolcu için Trabzonspor ve Beşiktaş da çok ciddi şekilde devrede.

Onur Bulut için Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray da devrede! O isim giderse...

Yaşanacak transfer savaşından hangi takımın galip çıkacağı büyük bir merakla bekleniyor.

Onur Bulut için Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray da devrede! O isim giderse...

ONUR BULUT KİMDİR?
Yıldız oyuncu, 16 Nisan 1994'te, Almanya'nın Werdohl kentinde dünyaya geldi.

Onur Bulut için Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray da devrede! O isim giderse...

Onur, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor ve sağ bek pozisiyonunda oynuyor.

Onur Bulut için Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray da devrede! O isim giderse...

Yıldız isim, tercih edilmesi halinde sağ ön ve orta sahada da görev alabiliyor.

Onur Bulut için Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray da devrede! O isim giderse...

Onur daha önce Almanya'da Bochum ve Freiburg gibi takımlarda da oynadı.

Onur Bulut için Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray da devrede! O isim giderse...

Yıldız ismin transfermarkt değeri 3 milyon euro.

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