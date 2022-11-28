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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza teklif geldi! Okan Buruk veto etti

Son dakika Galatasaray haberleri... 2022 Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yıldız isme transfer teklifi geldi. Ancak teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun gidişine onay vermedi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 09:18
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza teklif geldi! Okan Buruk veto etti

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, Dünya Kupası arası nedeniyle çalışmalar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza teklif geldi! Okan Buruk veto etti

Sarı-kırmızılılarda transfer mesaisi sürerken takımdan bazı isimlere de teklifler geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza teklif geldi! Okan Buruk veto etti

Takvim'de yer alan habere göre Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'ye eski kulübü AZ Alkmaar'ın talip olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza teklif geldi! Okan Buruk veto etti

Sarı-kırmızılılar, Fredrik Midtsjö ile ilgili kararını verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza teklif geldi! Okan Buruk veto etti

AZ Alkmaar, eski oyuncusu Fredrik Midtsjö'yü kiralık olarak Galatasaray'dan istedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza teklif geldi! Okan Buruk veto etti

Yönetim, bu konuda teknik direktör Okan Buruk'un görüşünü aldı ve Hollanda ekibinin teklifi reddedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza teklif geldi! Okan Buruk veto etti

BURUK GİTMESİNİ İSTEMEDİ

Okan Buruk'un, 29 yaşındaki orta saha oyuncusundan memnun olduğu, futbolcunun da Galatasaray'da mutlu olması sebebiyle transfer veto edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza teklif geldi! Okan Buruk veto etti

Oyuncusuyla iyi bir iletişimi olan Okan Buruk'un Midtsjö'nün performansını daha da artırmak için çalışmalar yaptığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza teklif geldi! Okan Buruk veto etti

Cimbom, AZ'ye Midtsjö için 3.5 milyon euro bonservis ödemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza teklif geldi! Okan Buruk veto etti

3 yıllık sözleşme imzalanan ve takımda mutlu olan oyuncu, bu sezon 1 asist üretti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza teklif geldi! Okan Buruk veto etti

FREDRIK MIDTSJÖ KİMDİR?

Fredrik Midtsjö, 11 Ağustos 1993'te Norveç'in Trondelag ilinde bulunan Stjordal bölgesinde dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza teklif geldi! Okan Buruk veto etti

Futbola da Stjordals-Blink'in altyapısında başladı. Kasım 2017'de Stjordals-Blink'ten Rosenborg'un altyapısına katıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza teklif geldi! Okan Buruk veto etti

Rosenborg formasıyla ilk maçına ise 16 yaşında Norveç Kupası'nda eski takımı Stjordals-Blink karşısında çıktı. Tippeligaen'de ilk maçına Sarpsborg, Avrupa'da ilk maçına ise 2011-12'de Şampiyonlar Ligi elemelerinde Breidablik karşısında çıkmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza teklif geldi! Okan Buruk veto etti

28 Ağustos 2011'de Midtsjö, Rosenborg'un A takımı ile resmi sözleşme imzaladı. Sırasıyla Ranheim, Sadnes, AZ Alkmaar ve Galatasaray formaları giydi. Sarı-kırmızılılara sezon başında transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza teklif geldi! Okan Buruk veto etti

1.76 cm boyundaki Midtsjö, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...

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