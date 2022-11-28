GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza teklif geldi! Okan Buruk veto etti

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, Dünya Kupası arası nedeniyle çalışmalar devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, Dünya Kupası arası nedeniyle çalışmalar devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda transfer mesaisi sürerken takımdan bazı isimlere de teklifler geliyor.
Takvim'de yer alan habere göre Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'ye eski kulübü AZ Alkmaar'ın talip olduğu ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılar, Fredrik Midtsjö ile ilgili kararını verdi.
AZ Alkmaar, eski oyuncusu Fredrik Midtsjö'yü kiralık olarak Galatasaray'dan istedi.
Yönetim, bu konuda teknik direktör Okan Buruk'un görüşünü aldı ve Hollanda ekibinin teklifi reddedildi.
BURUK GİTMESİNİ İSTEMEDİ
Okan Buruk'un, 29 yaşındaki orta saha oyuncusundan memnun olduğu, futbolcunun da Galatasaray'da mutlu olması sebebiyle transfer veto edildi.
Oyuncusuyla iyi bir iletişimi olan Okan Buruk'un Midtsjö'nün performansını daha da artırmak için çalışmalar yaptığı öğrenildi.
Cimbom, AZ'ye Midtsjö için 3.5 milyon euro bonservis ödemişti.
3 yıllık sözleşme imzalanan ve takımda mutlu olan oyuncu, bu sezon 1 asist üretti.
FREDRIK MIDTSJÖ KİMDİR?
Fredrik Midtsjö, 11 Ağustos 1993'te Norveç'in Trondelag ilinde bulunan Stjordal bölgesinde dünyaya geldi.
Futbola da Stjordals-Blink'in altyapısında başladı. Kasım 2017'de Stjordals-Blink'ten Rosenborg'un altyapısına katıldı.
Rosenborg formasıyla ilk maçına ise 16 yaşında Norveç Kupası'nda eski takımı Stjordals-Blink karşısında çıktı. Tippeligaen'de ilk maçına Sarpsborg, Avrupa'da ilk maçına ise 2011-12'de Şampiyonlar Ligi elemelerinde Breidablik karşısında çıkmıştı.
28 Ağustos 2011'de Midtsjö, Rosenborg'un A takımı ile resmi sözleşme imzaladı. Sırasıyla Ranheim, Sadnes, AZ Alkmaar ve Galatasaray formaları giydi. Sarı-kırmızılılara sezon başında transfer oldu.
1.76 cm boyundaki Midtsjö, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...