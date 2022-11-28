GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Juan Jesus harekatı!

Dünya Kupası arasının ardından çalışmalarına başlayan Galatasaray'da transfer harekatı da başladı.
Dünya Kupası arasının ardından çalışmalarına başlayan Galatasaray'da transfer harekatı da başladı.
Sarı kırmızılı yönetim yaptığı transferlerle büyük ses getirmişti.
Torreira ve Mertens gibi yıldız isimleri aynı uçakla İstanbul'a getiren Galatasaray yönetimi Napoli'den flaş bir ismi gündemine aldı.
Stoper hattına takviye isteyen Okan Buruk, aradığı ismi İtalya'da buldu.
Okan Buruk'un yabancı stoper isteği üzerine çalışmalarını sürdüren Galatasaray, adaylar arasında yer alan Juan Jesus'a ilgisini artırdı.
Napoli'den sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan 31 yaşındaki futbolcu için ön görüşmeler olumlu geçti.
Serie A'da fırtına gibi esen lider Napoli, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Juan Jesus'u ocakta uygun bir rakama satmaya hazır.
Cimbom, Okan Buruk'un da çok sıcak baktığı Brezilyalı stoper için Napoli ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
İtalya Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Napoli'de teknik direktör Luciano Spalletti oyuncuya fazla süre vermiyor.
31 yaşındaki stoper oyuncusu bu sezon Napoli formasıyla 7 karşılaşmada görev aldı.
Brezilyalı oyuncu 3-2 biten Bologna maçında 1 gol attı.
Tecrübeli stoper oyuncusu kariyerinde Internacional, Inter, Roma ve Napoli'de formalarını giydi.
Juan Jesus, Brezilya Milli Takım formasıyla 4 karşılaşmada görev aldı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan oyuncunun 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.