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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Juan Jesus harekatı!

Dünya Kupası arasıyla birlikte Galatasaray eksik bölgeleri için çalışmalarına başladı. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transferde harekete geçen sarı kırmızılı yönetim stoper transferi için düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar, Napoli'nin Brezilyalı stoperi Juan Jesus için İtalya'ya çıkarma yapacak. (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Juan Jesus harekatı!

Dünya Kupası arasının ardından çalışmalarına başlayan Galatasaray'da transfer harekatı da başladı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Juan Jesus harekatı!

Sarı kırmızılı yönetim yaptığı transferlerle büyük ses getirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Juan Jesus harekatı!

Aslan, Icardi ve Mata'yı son günde sarı kırmızılı formayı giydirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Juan Jesus harekatı!

Napoli'den sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan 31 yaşındaki futbolcu için ön görüşmeler olumlu geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Juan Jesus harekatı!

Serie A'da fırtına gibi esen lider Napoli, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Juan Jesus'u ocakta uygun bir rakama satmaya hazır.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Juan Jesus harekatı!

Cimbom, Okan Buruk'un da çok sıcak baktığı Brezilyalı stoper için Napoli ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Juan Jesus harekatı!

İtalya Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Napoli'de teknik direktör Luciano Spalletti oyuncuya fazla süre vermiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Juan Jesus harekatı!

31 yaşındaki stoper oyuncusu bu sezon Napoli formasıyla 7 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Juan Jesus harekatı!

Brezilyalı oyuncu 3-2 biten Bologna maçında 1 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Juan Jesus harekatı!

Tecrübeli stoper oyuncusu kariyerinde Internacional, Inter, Roma ve Napoli'de formalarını giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Juan Jesus harekatı!

Juan Jesus, Brezilya Milli Takım formasıyla 4 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Juan Jesus harekatı!

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan oyuncunun 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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