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Galatasaray - Rayo Vallecano maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Galatasaray ile Rayo Vallecano Dünya Kupası arasında hazırlık maçı yapacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 15:41
Galatasaray - Rayo Vallecano maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında Villarreal ve Rayo Vallecano, hazırlık maçları için İstanbul'a gelecek. Galatasaray ve Fenerbahçe, iki İspanyol ekibiyle maç yapacak. Galatasaray, Rayo Vallecano maçının tarihi ve saati merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Rayo Vallecano maçı 3 Aralık Cumartesi günü 16:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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