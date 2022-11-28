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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun"

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, 2022 Katar Dünya Kupası için lige verilen arada çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde çalışan Galatasaray'da, Buruk ve öğrencileri arasında özel bir konuşma gerçekleşti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 12:11
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun"

Uzun bir iznin ardından tekrar çalışmalara başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yerli yabancı ayrımı yapmadan tüm futbolcularla yakından ilgileniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun"

Süper Lig'in uzun bir maraton olduğunu ifade eden Buruk, tüm oyuncu grubunu verimli şekilde kullanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun"

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen idmanlarda sık sık talebeleriyle bir araya gelen tecrübeli teknik adam, özellikle de bugüne kadar ligde fazla şans bulamayan isimleri motive etmeye çalışıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun"

"HERKESE İHTİYACIM VAR"
Buruk Pazar günü yapılan çalışma öncesinde de "Biz büyük bir takımız ve geniş bir kadromuz var.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun"

Lig uzun bir maraton ve herkese ihtiyacım var" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun"

DÜNYA KUPASI ARASI İYİ GELECEK
Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Cezalılar, sakatlıklar olacak, kupa maçları var, performansı düşen ya da yükselen isimler olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun"

Kalan haftalarda herkes şans bulacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun"

Kimse, 'Ben yedeğim şans bulamam' düşüncesinde olmasın.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun"

Karamsarlığa kapılmasın.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun"

Altyapı oyuncuları dahil herkes her an oynayacakmış gibi hazır olsun" ifadesini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun"

Öte yandan son 3 maçtan galibiyetle ayrılan Buruk, İstanbulspor maçıyla çıkışını sürdürmeyi planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun"

İlk yarıdaki 5 karşılaşmayı da kazanmak isteyen başarılı teknik adam, "Dünya Kupası arası tam da havaya girdiğimiz dönemde oldu ama dinlenmeye de ihtiyacımız vardı.

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