Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Mathias Ross kararı! Sözleşmesi donduruluyor

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Mathias Ross kararı! Sözleşmesi donduruluyor

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Mathias Ross, kupada oynanan Ofspor karşılaşmasında ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Sarı-kırmızılıların, genç oyuncunun sözleşmesini dondurma kararı aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 11:01
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Mathias Ross kararı! Sözleşmesi donduruluyor

Galatasaray'ın devre arasında yabancı futbolcu takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Süper Lig'de yer alan takımlar kadrolarında 14 yabancı futbolcuya yer verebiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Mathias Ross kararı! Sözleşmesi donduruluyor

TFF'nin almış olduğu kararla 21 yaş ve altı 3 oyuncu da yabancı olsa dahi listeye yazılabiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Mathias Ross kararı! Sözleşmesi donduruluyor

Takvim'de yer alan habere göre kontenjanda yer açmak isteyen sarı-kırmızılılar, sakatlığı bulunan Mathias Ross'tan sezon sonuna kadar vazgeçmeyi planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Mathias Ross kararı! Sözleşmesi donduruluyor

Devre arası transfer döneminde sol beke takviye yapmayı planlayan Galatasaray rotasını oluşturdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Mathias Ross kararı! Sözleşmesi donduruluyor

Sarı-kırmızılıların kadrosunda şu anda 16 yabancı futbolcu bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Mathias Ross kararı! Sözleşmesi donduruluyor

Muslera, Dubois, Van Aanholt, Torreira, Midtjsö, Seferovic, Mertens, Gomis, Nelsson, Rashica, Oliveira, Mata, Boey ve Icardi 14 yabancı kontenjan hakkını doldurmuş durumda.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Mathias Ross kararı! Sözleşmesi donduruluyor

Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerde 14 yabancı futbolcuya lisans verirken, artı olarak 21 yaş ve altı 3 oyuncunun transferi için de kulüplere izin veriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Mathias Ross kararı! Sözleşmesi donduruluyor

Galatasaray da bu haktan yararlanmak için Avusturya Milli Takımı'nda oynayan Yusuf Demir (19 yaş) ile Danimarkalı Mathias Ross'u (21 yaş) transferin son gününde kadroya katmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Mathias Ross kararı! Sözleşmesi donduruluyor

Sarı-kırmızılıların, devre arasında Patrick Van Aanholt ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Mathias Ross kararı! Sözleşmesi donduruluyor

Kadroda kendine yer bulamayan Hollandalı sol beki elden çıkarmak isteyen Cimbom, Haris Seferovic'ten de istediği katkıyı alamadı. İsviçreli oyuncuyla da yolların ayrılması gündemde.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Mathias Ross kararı! Sözleşmesi donduruluyor

Cimbom, 8 Eylül 2022'de Mathias Ross'u 1 milyon 750 bin euro'ya Aalborg'tan kadroya katmıştı. 21 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda oynanan Ofspor maçının ilk yarısında sakatlanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Mathias Ross kararı! Sözleşmesi donduruluyor

Dizinden ağır bir sakatlık yaşayan genç futbolcunun sahalara mart ayından önce dönmesi beklenmiyor. Sahada 3 yerli futbolcu oynatma zorunluluğu nedeniyle Süper Lig maçlarında süre alamayan Ross, sakatlığı sebebiyle de takımda uzun süre yer alamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Mathias Ross kararı! Sözleşmesi donduruluyor

Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'nın alternatifleri olarak Emin Bayram ve Metehan Baltacı'nın da yer almasıyla Ross hakkında flaş bir karara imza atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Mathias Ross kararı! Sözleşmesi donduruluyor

21 yaşındaki futbolcunun ocak ayında sözleşmesinin dondurulması kararı alındı. Sarı-kırmızılılar böylelikle 21 yaş ve altı da olsa yabancı kontenjanında ekstra bir boşluk yaratacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Mathias Ross kararı! Sözleşmesi donduruluyor

Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda kontratları sona erecek isimleri de göz önünde bulundurarak, daha sonra kadroda yer açıldıktan sonra yaz aylarında Ross'u yeniden kadroya dahil edecek.

DİĞER
Sadakatsiz'in yıldızları Melis Sezen ile Cansu Dere Miami'de!
Resmen bileti kesildi! Galatasaray'da Mathias Ross depremi
Transferi Okan Buruk veto etti!
Güneş yoğun mesaide! O isme yatırım yapıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray sol bekini Dünya Kupası'nda buldu
Başkandan flaş transfer açıklaması!
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, kontenjanlar
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da Antalya kampı başlıyor Trabzonspor'da Antalya kampı başlıyor 11:09
Aslan'dan flaş karar! Sözleşmesi donduruluyor Aslan'dan flaş karar! Sözleşmesi donduruluyor 11:01
Transfer kararı çıktı! Beşiktaş... Transfer kararı çıktı! Beşiktaş... 10:59
Furkanlı Philadelphia deplasmanda kazandı! NBA'de sonuçlar Furkanlı Philadelphia deplasmanda kazandı! NBA'de sonuçlar 10:45
Altınordu - Manisa FK maçı saat kaçta? Altınordu - Manisa FK maçı saat kaçta? 10:39
G.Saray sol bekini Dünya Kupası'nda buldu G.Saray sol bekini Dünya Kupası'nda buldu 10:36
Daha Eski
Lionel Messi imzayı atıyor! İşte yeni takımı Lionel Messi imzayı atıyor! İşte yeni takımı 10:34
F.Bahçe'ye müjde! Trabzonspor derbisinde... F.Bahçe'ye müjde! Trabzonspor derbisinde... 10:23
Hatice Vandemir altın madalya kazandı Hatice Vandemir altın madalya kazandı 10:20
Roma'nın yıldız için dev kapışma! F.Bahçe ve... Roma'nın yıldız için dev kapışma! F.Bahçe ve... 10:13
F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi! 10:12
Pedro'dan sonra Rossi'yi de istiyorlar! İşte o kulüp Pedro'dan sonra Rossi'yi de istiyorlar! İşte o kulüp 09:39