Uzun bir iznin ardından tekrar çalışmalara başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yerliyabancı ayrımı yapmadan tüm futbolcularla yakından ilgileniyor. Süper Lig'in uzun bir maraton olduğunu ifade eden Buruk, tüm oyuncu grubunu verimli şekilde kullanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen idmanlarda sık sık talebeleriyle bir araya gelen tecrübeli teknik adam, özellikle de bugüne kadar ligde fazla şans bulamayan isimleri motive etmeye çalışıyor. Buruk dünkü çalışma öncesinde de "Biz büyük bir takımız ve geniş bir kadromuz var. Lig uzun bir maraton ve herkese ihtiyacım var" dedi.



DÜNYA KUPASI ARASI İYİ GELECEK

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Cezalılar, sakatlıklar olacak, kupa maçları var, performansı düşen ya da yükselen isimler olacak. Kalan haftalarda herkes şans bulacak. Kimse, 'Ben yedeğim şans bulamam' düşüncesinde olmasın. Karamsarlığa kapılmasın. Altyapı oyuncuları dahil herkes her an oynayacakmış gibi hazır olsun" ifadesini kullandı. Öte yandan son 3 maçtan galibiyetle ayrılan Buruk, İstanbulspor maçıyla çıkışını sürdürmeyi planlıyor. İlk yarıdaki 5 karşılaşmayı da kazanmak isteyen başarılı teknik adam, "Dünya Kupası arası tam da havaya girdiğimiz dönemde oldu ama dinlenmeye de ihtiyacımız vardı. Bu süreçte adeta yenilenmiş olacağız" diye konuştu.



Okan Buruk, Galatasaray'la çıktığı 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 27 puan toplayan genç çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada kendisine yer buldu.