Arabistan’a göz kırptı

Bafetimbi Gomis, izin günlerini Katar'da Dünya Kupası maçlarını seyrederek geçirdi. Özellikle 4 yıl forma giydiği Suudi Arabistan'ın maçlarını yakından takip eden Fransız forvet, L'Équipe'e verdiği röportajda, "Suudi Arabistan sıcak, tutkulu, duygusal bir futbol ülkesi... Orada futbol, Türkiye veya Marsilya'da olduğundan daha tutkulu çünkü orada daha az müzisyen, ünlü insan var" diye konuştu. Galatasaray'la kontratı sezon sonunda bitecek olan Gomis'in ara transfer döneminde Arabistan'a dönebileceği belirtiliyor.