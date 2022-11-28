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Arabistan’a göz kırptı

Bafetimbi Gomis, izin günlerini Katar'da Dünya Kupası maçlarını seyrederek geçirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Arabistan’a göz kırptı
Bafetimbi Gomis, izin günlerini Katar'da Dünya Kupası maçlarını seyrederek geçirdi. Özellikle 4 yıl forma giydiği Suudi Arabistan'ın maçlarını yakından takip eden Fransız forvet, L'Équipe'e verdiği röportajda, "Suudi Arabistan sıcak, tutkulu, duygusal bir futbol ülkesi... Orada futbol, Türkiye veya Marsilya'da olduğundan daha tutkulu çünkü orada daha az müzisyen, ünlü insan var" diye konuştu. Galatasaray'la kontratı sezon sonunda bitecek olan Gomis'in ara transfer döneminde Arabistan'a dönebileceği belirtiliyor.
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