Transferi duyurdular! Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha

Galatasaray'da orta saha mevkisine transfer yapmak için yoğun bir uğraş veriliyor.
Galatasaray'da orta saha mevkisine transfer yapmak için yoğun bir uğraş veriliyor.
Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla zirveye yaklaşan sarı-kırmızılılarda ocak ayındaki ara transfer dönemi büyük önem taşıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, yeni takviyelerle kadroya son şeklini vermeyi planlıyor.
Şampiyonluk hedefinde olan Cimbom, tüm planlarını bu amaç doğrultusunda yapıyor.
Süper Lig'de ilk 13 haftada 27 puan toplayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin arkasında ikinci sırada yer alıyor.
Galibiyet serisiyle morallenen sarı-kırmızılılar, lige verilen dünya kupası arasında boş durmuyor.
Nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'da liste şekillenmeye başladı.
CUELLAR HAMLESİ!
Orta saha rotasyonunda genişlik sağlamak isteyen Aslan, Al Hilal'de forma giyen Kolombiyalı orta saha Gustavo Cuellar'ı yakın takibe aldı.
Kolombiya basınında yer alan habere göre; Gustavo Cuellar'a Galatasaray'ın büyük bir ilgisi bulunuyor.
Kariyerinde henüz Avrupa'da forma giymeyen Cuellar'a yeni bir meydan okuma için fırsat doğduğu kaydedildi.
30 yaşındaki oyuncunun, 2026 Dünya Kupası Elemeleri başlamadan önce teknik direktör Nestor Lorenzo'nun dikkatini çekmek istediği belirtildi.
Galatasaray'a imza atarak Avrupa'da rekabet etme fikrinin Cuellar'ı motive ettiği ifade edildi.
Kolombiyalı oyuncunun Al Hilal'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Cuellar, merkez orta saha ve ön libero bölgelerinde görev yapıyor.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.