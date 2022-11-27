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Transferi duyurdular! Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de yakaladığı galibiyet serisiyle üst sıralara tırmanan Galatasaray, dünya kupası arasına moralli girdi. Lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılarda orta saha takviyesi ön plana çıktı. Transfer için kolları sıvayan Galatasaray'a teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği Kolombiyalı yıldızdan müjdeli haber geldi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 21:15
BURAK ŞENTÜRK
Transferi duyurdular! Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha

Galatasaray'da orta saha mevkisine transfer yapmak için yoğun bir uğraş veriliyor.

Transferi duyurdular! Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha

Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla zirveye yaklaşan sarı-kırmızılılarda ocak ayındaki ara transfer dönemi büyük önem taşıyor.

Transferi duyurdular! Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, yeni takviyelerle kadroya son şeklini vermeyi planlıyor.

Transferi duyurdular! Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha

Şampiyonluk hedefinde olan Cimbom, tüm planlarını bu amaç doğrultusunda yapıyor.

Transferi duyurdular! Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha

Süper Lig'de ilk 13 haftada 27 puan toplayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Transferi duyurdular! Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha

Galibiyet serisiyle morallenen sarı-kırmızılılar, lige verilen dünya kupası arasında boş durmuyor.

Transferi duyurdular! Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha

Nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'da liste şekillenmeye başladı.

Transferi duyurdular! Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha

CUELLAR HAMLESİ!
Orta saha rotasyonunda genişlik sağlamak isteyen Aslan, Al Hilal'de forma giyen Kolombiyalı orta saha Gustavo Cuellar'ı yakın takibe aldı.

Transferi duyurdular! Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha

Kolombiya basınında yer alan habere göre; Gustavo Cuellar'a Galatasaray'ın büyük bir ilgisi bulunuyor.

Transferi duyurdular! Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha

Kariyerinde henüz Avrupa'da forma giymeyen Cuellar'a yeni bir meydan okuma için fırsat doğduğu kaydedildi.

Transferi duyurdular! Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha

30 yaşındaki oyuncunun, 2026 Dünya Kupası Elemeleri başlamadan önce teknik direktör Nestor Lorenzo'nun dikkatini çekmek istediği belirtildi.

Transferi duyurdular! Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha

Galatasaray'a imza atarak Avrupa'da rekabet etme fikrinin Cuellar'ı motive ettiği ifade edildi.

Transferi duyurdular! Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha

Kolombiyalı oyuncunun Al Hilal'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Transferi duyurdular! Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha

Cuellar, merkez orta saha ve ön libero bölgelerinde görev yapıyor.

Transferi duyurdular! Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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