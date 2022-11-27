Haberler Galatasaray Listeye alındı

Listeye alındı

Senegallinin, daha fazla forma bulacağı bir takıma gitmek istediği belirtilirken Aslan’ın da Toure ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 06:50
Listeye alındı

Milan'da transfer çalışmaları sürürken İtalyan basını, Pioli'nin çalıştırdığı takımda gelecek futbolcular kadar gidecek isimlerin de önemli olduğunu yazdı. Milan'dan ayrılması muhtemel oyunculardan biri de Fode Ballo- Toure... 2021 yazında Monaco'dan, Milan'a gelen 25 yaşındaki sol bekin daha fazla oynayabileceği bir takıma transferine sıcak baktığı ifade edildi. Toure'ye Fransa'dan birkaç kulübün ilgisi olduğunun altı çizilirken, Galatasaray'ın da Senegalli oyuncuyu yakından takip ettiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların ayrıca yaz transfer döneminde de Toure için teklifte bulunduğu aktarıldı. İtalyan temsilcisinin, geçen sezon 5.4 milyon euro bonservis ödediği Toure'den benzer bir gelir beklediği kaydedildi.

Milan ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Toure, Serie A'da 3 maçta şans bulabildi ve 1 gol kaydetti.

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