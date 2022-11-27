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Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten paylaşım geldi! "Yanlış anlaşıldım"

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, verdiği röportajda yanlış anlaşıldığını ifade etti. İşte Gomis'in o sözleri ve açıklaması...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 17:04
Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten paylaşım geldi! "Yanlış anlaşıldım"

Bafetimbi Gomis, vermiş olduğu röportajda söylediği 'Suudi Arabistan, Türkiye'den daha tutkulu' sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten paylaşım geldi! "Yanlış anlaşıldım"

Gomis yaptığı paylaşımda, "Bir gazetecinin yanlış algılayıp yanlış yazdığı haberi düzeltmem lazım.

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten paylaşım geldi! "Yanlış anlaşıldım"

Türkiye'deki futbol sevgisi ve ateşi tüm dünyada kabul görmüşken, bunun tersini söylemem komik olur.

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten paylaşım geldi! "Yanlış anlaşıldım"

Taraftarımızla birlikte hedefe konsantre olalım.

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten paylaşım geldi! "Yanlış anlaşıldım"

Şampiyonluğu istiyoruz, hep beraber kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten paylaşım geldi! "Yanlış anlaşıldım"

RÖPORTAJDA NE DEMİŞTİ?
Gomis verdiği röportajda şu ifadeleri kullandığı belirtilmişti: "Suudi Arabistan'da futbol, Türkiye veya Marsilya'da olduğundan daha tutkulu çünkü futbolun hayatta daha önemli bir yeri var.

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten paylaşım geldi! "Yanlış anlaşıldım"

Hatta Al-Hilalliyseniz sokakta yürüyemezsiniz.

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten paylaşım geldi! "Yanlış anlaşıldım"

Ben hep sevgiyle karşılandım"

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten paylaşım geldi! "Yanlış anlaşıldım"

"SICAK VE TUTKULU"
Fransız oyuncu verdiği röportajda Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'nda aldığı Arjantin galibiyetini ve kendisinin ülke futboluna kattıklarını anlatarak, "Suudi Arabistan kutsal topraklar ve aynı zamanda sıcak, tutkulu, duygusal bir futbol ülkesi.

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten paylaşım geldi! "Yanlış anlaşıldım"

Milli takımda çoğunlukla Al-Hilal oyuncuları bulunuyor.

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten paylaşım geldi! "Yanlış anlaşıldım"

Bu oyuncularla Asya Şampiyonlar Ligi ve lig şampiyonlukları kazandık.

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten paylaşım geldi! "Yanlış anlaşıldım"

Ligue 1 kadar büyük olmasa da büyük maç alışkanlıkları var, sürekli baskıya alışkınlar.

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten paylaşım geldi! "Yanlış anlaşıldım"

Arjantin maçında neleri başarabileceklerini gördük" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten paylaşım geldi! "Yanlış anlaşıldım"

Suudi Arabistan teknik direktörü Herve Renard'la da komşu olduğunu belirterek, "Onunla ve ailesiyle iyi ilişkilerim oldu.

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten paylaşım geldi! "Yanlış anlaşıldım"

Herve, insan ilişkilerinde çok güçlü ve samimidir. Herve, ülkeye ve işine büyük sevgi vererek başarılı oldu" sözlerini kullandı.

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