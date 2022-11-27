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Galatasaray'da 8 yıldızın sözleşmesi bitiyor! Dries Mertens...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sezon başında büyük bir değişime giden, hem teknik direktör Okan Buruk ile hem de yaptığı dünyaca ünlü yıldız transferleriyle adından sıkça söz ettiren Galatasaray'da, yaprak dökümü yaşanabilir. Cimbom'da, sezon sonunda 8 ismin sözleşmesi sona eriyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 11:10
Galatasaray'da 8 yıldızın sözleşmesi bitiyor! Dries Mertens...

Galatasaray'da sezon sonu, kadro planlaması yeniden düzenlenecek.

Galatasaray'da 8 yıldızın sözleşmesi bitiyor! Dries Mertens...

Hatırlanacağı üzere Cimbom, sezon başında yaptığı transferlerle hem Türkiye'de hem de dünya basınında adından sıkça söz ettirmişti.

Galatasaray'da 8 yıldızın sözleşmesi bitiyor! Dries Mertens...

Sarı kırmızılılar, Mauro Icardi transferiyle transfer bombasını patlatmıştı.

Galatasaray'da 8 yıldızın sözleşmesi bitiyor! Dries Mertens...

Bununla beraber İstanbul devi, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi yıldızlara da imza attırmıştı.

Galatasaray'da 8 yıldızın sözleşmesi bitiyor! Dries Mertens...

Dursun Özbek ve ekibi, Premier Lig geçmişi olan Rashica ile de kadrosunu güçlendirmişti.

Galatasaray'da 8 yıldızın sözleşmesi bitiyor! Dries Mertens...

Forvet hattı ise Icardi ile beraber Seferovic'e emanet edilmişti.

Galatasaray'da 8 yıldızın sözleşmesi bitiyor! Dries Mertens...

Geçen zaman sonrasında, Galatasaray'da sezon sonu için yeniden önemli değişiklikler yaşanacak gibi görünüyor.

Galatasaray'da 8 yıldızın sözleşmesi bitiyor! Dries Mertens...

Özellikle Dries Mertens transferinden bir hayli memnun olan Galatasaray'ın, sözleşmesi bitecek oyuncular hakkında ne karar alacağı merak ediliyor.

İŞTE O İSİMLER...

Galatasaray'da 8 yıldızın sözleşmesi bitiyor! Dries Mertens...

Emre Taşdemir

Galatasaray'da 8 yıldızın sözleşmesi bitiyor! Dries Mertens...

Okan Kocuk

Galatasaray'da 8 yıldızın sözleşmesi bitiyor! Dries Mertens...

Seferovic

Galatasaray'da 8 yıldızın sözleşmesi bitiyor! Dries Mertens...

Juan Mata

Galatasaray'da 8 yıldızın sözleşmesi bitiyor! Dries Mertens...

Gomis

Galatasaray'da 8 yıldızın sözleşmesi bitiyor! Dries Mertens...

Icardi

Galatasaray'da 8 yıldızın sözleşmesi bitiyor! Dries Mertens...

Rashica

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