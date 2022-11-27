Galatasaray'da 8 yıldızın sözleşmesi bitiyor! Dries Mertens...

Galatasaray'da sezon sonu, kadro planlaması yeniden düzenlenecek.
Galatasaray'da sezon sonu, kadro planlaması yeniden düzenlenecek.
Hatırlanacağı üzere Cimbom, sezon başında yaptığı transferlerle hem Türkiye'de hem de dünya basınında adından sıkça söz ettirmişti.
Sarı kırmızılılar, Mauro Icardi transferiyle transfer bombasını patlatmıştı.
Bununla beraber İstanbul devi, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi yıldızlara da imza attırmıştı.
Dursun Özbek ve ekibi, Premier Lig geçmişi olan Rashica ile de kadrosunu güçlendirmişti.
Forvet hattı ise Icardi ile beraber Seferovic'e emanet edilmişti.
Geçen zaman sonrasında, Galatasaray'da sezon sonu için yeniden önemli değişiklikler yaşanacak gibi görünüyor.
Özellikle Dries Mertens transferinden bir hayli memnun olan Galatasaray'ın, sözleşmesi bitecek oyuncular hakkında ne karar alacağı merak ediliyor.
İŞTE O İSİMLER...
Emre Taşdemir
Mertens