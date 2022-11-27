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Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Okan Buruk ile görüştü ve...

Son dakika spor haberi: Mauro Icardi, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Arjantinli yıldızla bir araya gelen teknik direktör Okan Buruk, “Seninle devam etmek istiyoruz” dedi. Mauro Icardi de sarı-kırmızılılarda kalmak istediğini ifade edince Erden Timur harekete geçti. Önümüzdeki hafta PSG ile görüşmeler başlıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 06:50
Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Okan Buruk ile görüştü ve...

Galatasaray'da sezon sonunda Bafetimbi Gomis ile kiralık olarak kadroya katılan Haris Seforovic ve Mauro Icardi'nin sözleşmeleri sona erecek.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Okan Buruk ile görüştü ve...

Birçok isim konuşulurken teknik direktör Okan Buruk'un planı performansı artan ve attığı gollerle öne çıkan Mauro Icardi ile daha uzun süre çalışmak.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Okan Buruk ile görüştü ve...

Maldivlerden dönüşünde, Arjantinli golcü ile bir araya gelen genç teknik adam, "Seninle devam etmeyi düşünüyoruz. Eğer senin aklında da bizimle devam etmek varsa, PSG ile temas kuracağız" diye konuştu.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Okan Buruk ile görüştü ve...

Taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, İstanbul'da yaşamayı sevdiğini, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve Türkiye'ye alıştığını söyledi.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Okan Buruk ile görüştü ve...

PSG'YE EN YÜKSEK TEKLİF YAPILACAK
Başarılı futbolcu, kariyerine Galatasaray'da devam etmekten mutlu olacağını anlattı.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Okan Buruk ile görüştü ve...

Gereken özveriyi bulunmaya da söz verdi.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Okan Buruk ile görüştü ve...

Teknik direktör Okan Buruk yaptığı bu görüşmeyi Galatasaray CEO'su Erden Timur'a aktarırken Timur sezon sonunu beklemeden Paris'e gitme kararı aldı.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Okan Buruk ile görüştü ve...

Burada PSG'nin sportif direktörü Luis Campos ve Icardi'nin Galatasaray'a gelmesinde önemli rol oynayan başkan danışmanı Antero Henrique ile bir araya gelecek.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Okan Buruk ile görüştü ve...

Timur, PSG'ye İcardi için Galatasaray'ın yapabileceği en yüksek teklifi sunacak.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Okan Buruk ile görüştü ve...

Timur'un Antero ve Campos ile yüz yüze görüşmek istemesinin birinci nedeni ise İcardi konusundaki fikirlerini net olarak anlamak.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Okan Buruk ile görüştü ve...

ADETA COŞTU!
Gomis ve Seferovic'i geçerek adını ilk 11'e yazdıran Mauro İcardi, son haftalarda adeta patlama yaptı.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Okan Buruk ile görüştü ve...

29 yaşındaki futbolcu, forma giydiği son 4 karşılaşmada 4 gol atarken, 3 asist yaptı.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Okan Buruk ile görüştü ve...

BİR KÜS BİR BARIŞIK!
Galatasaray'ın devam etmek istediği Mauro İcardi ile Wanda Nara arasındaki ilişki kafa karıştırmaya devam ediyor.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Okan Buruk ile görüştü ve...

Wanda Nara sosyal medya hesabından, resmen boşandıklarını açıklasa da Maldivler'de tatil yapan çift aradaki buzları eritti.

Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Okan Buruk ile görüştü ve...

Arjantinli yıldız son olarak, İnstagram paylaşımında "Hayatımın kadını değildin. Hayatımı değiştiren kadındın. Ancak Disney hikayelerinin ikinci sezonları da vardır. Seni seviyorum Wanda" diyerek bir kez daha aşkını ilan etti.

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