Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Okan Buruk ile görüştü ve...

Galatasaray'da sezon sonunda Bafetimbi Gomis ile kiralık olarak kadroya katılan Haris Seforovic ve Mauro Icardi'nin sözleşmeleri sona erecek.
Galatasaray'da sezon sonunda Bafetimbi Gomis ile kiralık olarak kadroya katılan Haris Seforovic ve Mauro Icardi'nin sözleşmeleri sona erecek.
Birçok isim konuşulurken teknik direktör Okan Buruk'un planı performansı artan ve attığı gollerle öne çıkan Mauro Icardi ile daha uzun süre çalışmak.
Maldivlerden dönüşünde, Arjantinli golcü ile bir araya gelen genç teknik adam, "Seninle devam etmeyi düşünüyoruz. Eğer senin aklında da bizimle devam etmek varsa, PSG ile temas kuracağız" diye konuştu.