Haberler Galatasaray Galatasaray Fernando Muslera'nın yerine Inaki Pena'yı istiyor! İşte o transfer gelişmesi

Galatasaray Fernando Muslera'nın yerine Inaki Pena'yı istiyor! İşte o transfer gelişmesi

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılarla sayısız başarı ve şampiyonluklar yaşayan Fernando Muslera'nın, kariyeri sona erme noktasına geldi. Cimbom, bu bağlamda Muslera'nın yerini doldurabilecek birini arıyor. Rota, Barcelona'da forma giyen Inaki Pena'ya çevrilirken, konuya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 14:38
Galatasaray Fernando Muslera'nı yerine Inaki Pena'yı istiyor! İşte o gelişme

Barcelona'nın sözleşmesi bitecek Inaki Pena ile yaptığı görüşmelerde henüz bir ilerleme olmadığı öne sürüldü.

Galatasaray Fernando Muslera'nı yerine Inaki Pena'yı istiyor! İşte o gelişme

Marca'da yer alan haberde, Katalan devinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek İspanyol eldiven ile yeni sözleşme için masaya oturduğu aktarıldı.

Galatasaray Fernando Muslera'nı yerine Inaki Pena'yı istiyor! İşte o gelişme

Ancak taraflar arasında yapılan görüşmelerde şu ana kadar bir ilerleme olmadığı kaydedildi.

Galatasaray Fernando Muslera'nı yerine Inaki Pena'yı istiyor! İşte o gelişme

Inaki Pena, kariyerine Barcelona'da devam etmek istediği kaydedildi.

Galatasaray Fernando Muslera'nı yerine Inaki Pena'yı istiyor! İşte o gelişme

Buna rağmen, taraftarların için anlaşma aşamasına gelmediği ifade edildi.

Galatasaray Fernando Muslera'nı yerine Inaki Pena'yı istiyor! İşte o gelişme

23 yaşındaki kalecinin bir ay içerisinde bir kulüple anlaşma sağlayabileceği hatırlatıldı.

Galatasaray Fernando Muslera'nı yerine Inaki Pena'yı istiyor! İşte o gelişme

Önceliği ise Barcelona'ya verdiği belirtildi.

Galatasaray Fernando Muslera'nı yerine Inaki Pena'yı istiyor! İşte o gelişme

Öte yandan Betis de dahil olmak üzere İspanya'dan birkaç kulübün de şimdiden Pena ile transfer için temasa geçtiği öne sürüldü.

Galatasaray Fernando Muslera'nı yerine Inaki Pena'yı istiyor! İşte o gelişme

Bu sezon Barcelona'da sadece bir maçta sahaya çıkan Inaki Pena, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da oynamıştı.

Galatasaray Fernando Muslera'nı yerine Inaki Pena'yı istiyor! İşte o gelişme

İspanyol kaleci, 8 maçta sarı-kırmızılıların kalesini korumuştu.

Galatasaray Fernando Muslera'nı yerine Inaki Pena'yı istiyor! İşte o gelişme

G.SARAY İSTİYOR
Öte yandan Pena'nın, Barcelona ile anlaşamamasının ardından devreye Galatasaray girdi.

Galatasaray Fernando Muslera'nı yerine Inaki Pena'yı istiyor! İşte o gelişme

Cimbom, Muslera'nın halefini bir süredir arıyordu.

Galatasaray Fernando Muslera'nı yerine Inaki Pena'yı istiyor! İşte o gelişme

Sarı kırmızılılar, Uruguaylı eldiven yerine Pena'yı düşünüyor.

Galatasaray Fernando Muslera'nı yerine Inaki Pena'yı istiyor! İşte o gelişme

Muslera'nın, sezon sonunda futbola veda edebileceği konuşuluyor.

Galatasaray Fernando Muslera'nı yerine Inaki Pena'yı istiyor! İşte o gelişme

Tecrübeli eldiven şu anda, Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda bulunuyor.

DİĞER
Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'dan yeni paylaşım! "Sonsuza dek 19"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisinden Amsterdam'da olay kare! Belinden kavradı... Yüzünü gizlese de ifşa oldu görenler: "Sonunda"
Transfer için tarih belli! Ayrılık...
8 ayrılık kapıda! Mertens...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başkandan flaş transfer açıklaması!
Mustafa Cengiz kabri başında anıldı
Şebi Arus ne demek, törenleri ne zaman?
29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - POMEM başvuru sorgulama ekranı
KPSS DHBT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor 15:10
G.Saray Muslera'nın halefini buldu! G.Saray Muslera'nın halefini buldu! 14:38
Mustafa Cengiz kabri başında anıldı Mustafa Cengiz kabri başında anıldı 14:24
Kaan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi Kaan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi 13:51
G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? 13:32
TFF acı haberi duyurdu! Trafik kazasında 1 ölü var TFF acı haberi duyurdu! Trafik kazasında 1 ölü var 13:21
Daha Eski
Kuyt gitti Advocaat geliyor! Resmen açıkladı Kuyt gitti Advocaat geliyor! Resmen açıkladı 13:15
Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? 13:14
Alperen şov yaptı Houston Rockets kazandı! Alperen şov yaptı Houston Rockets kazandı! 13:08
Fırtına'nın gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer... Fırtına'nın gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer... 12:42
Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 12:23
F.Bahçe'den Sanchez hamlesi! Pedro'nun yerine geliyor F.Bahçe'den Sanchez hamlesi! Pedro'nun yerine geliyor 00:05