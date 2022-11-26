Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim

Şu sıralarda Danimarka Milli Takımı'yla Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele eden genç oyuncu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, transferle ilgili önemli mesajlar göndermiş ve "Ayrılma zamanım geldiğinde nereye gideceğimi göreceğiz" yönünde ifadeler kullanmıştı.