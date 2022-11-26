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Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim

Galatasaray sezon başında olduğu gibi devre arasında da transfer şova hazırlanıyor. Aslan'da kadroya katılacak isimler kadar gidecek isimler üzerinden de çalışmalar yürütülüyor. İşte Okan Buruk'un transfer listesi ve gidecek - gelecek o isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 09:26
Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim

Sezon başında yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken, kadrosuna kattığı Mauro İcardi, Juan Mata, Dries Mertens, Lucas Torreira gibi yıldızlarla gövde gösterisi yapan Galatasaray devre arasında da şova hazırlanıyor.

Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim

Aslan'da kadroya katılacak isimler kadar gidecek isimler üzerinden de çalışmalar yürütülüyor.

Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim

İLK HEDEF CENK ÖZKAÇAR

Sarı-Kırmızılı ekibin 24 yaşındaki stoperi Victor Nelsson'a Sevilla'nın yakın ilgisi biliniyor.

Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim

Şu sıralarda Danimarka Milli Takımı'yla Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele eden genç oyuncu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, transferle ilgili önemli mesajlar göndermiş ve "Ayrılma zamanım geldiğinde nereye gideceğimi göreceğiz" yönünde ifadeler kullanmıştı.

Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim

Nelsson'un ayrılık ihtimaline karşı Brezilyalı stoper Nino ile görüşen Galatasaray, bunun yanında yerli rotasyonunu da güçlendirme hedefiyle, Cenk Özkaçar'ı gözüne kestirdi.

Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim

Son olarak A Milli Takım forması da giyen 22 yaşındaki Cenk'in bonservisi Lyon'da, bu sezon ise Valencia'da kiralık olarak görev yapıyor.

Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim

Uzun süredir transfer gündeminde yer alan Mert Müldür konusunda da önemli gelişmeler var. Sarı-Kırmızılılar, Sacha Boey için teklif beklerken, asıl sürpriz diğer sağ bek Leo Dubois cephesinde yaşandı.

Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim

İtalyan devi Juventus, 28 yaşındaki Fransız futbolcuya teklif yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim

Galatasaray'ın bu beklenmedik ilgi karşısında 5 milyon Euro gibi bir bonservis beklentisi söz konusu. Eğer Juve'den istenen teklif gelirse, Sarı-Kırmızılılar vakit kaybetmeden Mert Müldür takviyesi yaparak, geleceği garanti altına almak istiyor.

Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim

23 yaşındaki sağ bek bu sezon sakatlık nedeniyle formasından uzak kalsa da, kupa arasında toparlanma şansı buldu ve yeniden formuna kavuşmayı hedefliyor.

Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim

GOLCÜ TRANSFERİNDE HEDEF

Seferovic ve Gomis gibi tecrübeli golcüleriyle yollarını ayırmaya hazırlanan ve Dembele transferi için bastıran Galatasaray'ın hedeflerinden biri de, kadroya yerli forvet takviyesi yapmak.

Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim

Bu doğrultuda dar bir havuz üzerinde hareket eden Sarı-Kırmızılılar'ın listesindeki ilk sırada Deniz Undav var.

Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim

Bonservisi Premier Lig ekibi Brighton'da bulunan, ancak istediği süreyi alamayan 26 yaşındaki santrfor, Galatasaray'ın ilgisine sıcak yaklaşıyor.

Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim

Sarı-Kırmızılı kulüp de kadroda 3. forvet olarak düşündüğü Deniz'i, maliyetinin uygun olması durumunda renklerine bağlamayı planlıyor. Milliyet'in haberine göre İngiliz kulübüyle görüşmelerin önümüzdeki hafta başlayacağı, kiralama formülünün de seçenekler arasında olduğu öğrenildi.

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