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Galatasaray'a Sergio Oliveira'dan kötü haber! İdmanı yarıda bıraktı

Dünya Kupası arasının verilmesinin ardından Galatasaray çalışmalarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a Sergio Oliveira'dan kötü haber geldi. Portekizli oyuncu idmanı yarıda bıraktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 21:24 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 21:25
Galatasaray'a Sergio Oliveira'dan kötü haber! İdmanı yarıda bıraktı

Galatasaray Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşuyla başlayıp ısınma hareketleriyle devam eden idmanda futbolcular iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oyunla sona erdi.

Medipol Başakşehir maçında sol dizine aldığı darbeden dolayı kemik ödemi oluşan ve bir süredir tedavisine devam edilen Milot Rashica, aynı müsabakada sol arka adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilen Emre Taşdemir ile iki hafta önce iç yan bağlarında yırtık oluşan ve tedavisine devam edilen Mathias Ross idmanda yer almadı.

Antrenmanın son bölümünde girdiği ikili mücadelede ayak bileği burkulan Sergio Oliveira idmanı yarıda bıraktı. Portekizli futbolcunun durumu pazartesi günü çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

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