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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın listesindeki Memphis Depay için flaş paylaşım!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de Dünya Kupası arası öncesi iyi sonuçlar almaya başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, forvet hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken gündeme Barcelona'nın Hollandalı futbolcusu Memphis Depay gelmişti. İtalyan gazeteci Nico Schira, yıldız isimle ilgili son gelişmeyi yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 08:08
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın listesindeki Memphis Depay için flaş paylaşım!

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında takımlar transfer çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın listesindeki Memphis Depay için flaş paylaşım!

Ligde Dünya Kupası öncesi iyi bir ivme yakalayan Galatasaray, kadrosuna takviye yapmak için kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın listesindeki Memphis Depay için flaş paylaşım!

Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda harekete geçen yönetim, iyi bir forvet almak için yoğun mesai harcıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın listesindeki Memphis Depay için flaş paylaşım!

Sarı-kırmızılılarda gündemdeki isim ise Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan Memphis Depay.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın listesindeki Memphis Depay için flaş paylaşım!

Hollandalı futbolcuyla ilgili, İtalyan gazeteci Nico Schira'dan flaş bir paylaşım geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın listesindeki Memphis Depay için flaş paylaşım!

Schira, Hollandalı yıldızın Xavi'nin planları arasında yer almadığını ve tecrübeli futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılabileceğini duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın listesindeki Memphis Depay için flaş paylaşım!

Bu sezon takımı ile ligde 2 maça çıkan Depay'ın kontratı 2023'te sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın listesindeki Memphis Depay için flaş paylaşım!

Futbola Hollanda'nın Sparta takımın altyapısında başlayan Depay'ın bir sonraki durağı ülkenin önde gelen kulüplerinden PSV altyapısı oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın listesindeki Memphis Depay için flaş paylaşım!

PSV altyapısının çeşitli yaş kategolerinde forma terleten oyuncu, sonrasında takımın A seviyesine yükselmeyi başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın listesindeki Memphis Depay için flaş paylaşım!

Deneyimli isim, özellikle 2015 sezonunda PSV'de sergilediği performansla Manchester United'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın listesindeki Memphis Depay için flaş paylaşım!

Manchester United'da beklentilerin altında kalan Depay'ın bir sonraki adresi ise Fransa'nın Olympique Lyon takımı oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın listesindeki Memphis Depay için flaş paylaşım!

Hollandalı yıldız, 1 Temmuz 2021 tarihinde ise Lyon'dan Katalan devi Barcelona'ya transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın listesindeki Memphis Depay için flaş paylaşım!

Depay'ın PSV takımı ile Hollanda Ligi, Hollanda Kupası gibi başarıları bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın listesindeki Memphis Depay için flaş paylaşım!

Oyuncunun kariyerindeki en büyük başarı ise 2017 yılında Manchester United ile kazandığı UEFA Kupası oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın listesindeki Memphis Depay için flaş paylaşım!

28 yaşındaki Gana asıllı golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...

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