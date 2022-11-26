GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın listesindeki Memphis Depay için flaş paylaşım!

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında takımlar transfer çalışmalarına hız verdi.
Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında takımlar transfer çalışmalarına hız verdi.
Ligde Dünya Kupası öncesi iyi bir ivme yakalayan Galatasaray, kadrosuna takviye yapmak için kolları sıvadı.
Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda harekete geçen yönetim, iyi bir forvet almak için yoğun mesai harcıyor.
Sarı-kırmızılılarda gündemdeki isim ise Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan Memphis Depay.
Hollandalı futbolcuyla ilgili, İtalyan gazeteci Nico Schira'dan flaş bir paylaşım geldi.
Schira, Hollandalı yıldızın Xavi'nin planları arasında yer almadığını ve tecrübeli futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılabileceğini duyurdu.
Bu sezon takımı ile ligde 2 maça çıkan Depay'ın kontratı 2023'te sona erecek.
Futbola Hollanda'nın Sparta takımın altyapısında başlayan Depay'ın bir sonraki durağı ülkenin önde gelen kulüplerinden PSV altyapısı oldu.
PSV altyapısının çeşitli yaş kategolerinde forma terleten oyuncu, sonrasında takımın A seviyesine yükselmeyi başardı.
Deneyimli isim, özellikle 2015 sezonunda PSV'de sergilediği performansla Manchester United'a transfer oldu.
Manchester United'da beklentilerin altında kalan Depay'ın bir sonraki adresi ise Fransa'nın Olympique Lyon takımı oldu.
Hollandalı yıldız, 1 Temmuz 2021 tarihinde ise Lyon'dan Katalan devi Barcelona'ya transfer oldu.
Depay'ın PSV takımı ile Hollanda Ligi, Hollanda Kupası gibi başarıları bulunuyor.
Oyuncunun kariyerindeki en büyük başarı ise 2017 yılında Manchester United ile kazandığı UEFA Kupası oldu.
28 yaşındaki Gana asıllı golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...