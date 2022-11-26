Burada mutluyum

Cimbom'un stoperi Victor Nelsson, ülkesi Danimarka ile birlikte Dünya Kupası'da yer alıyor. Gruptaki ilk maçta forma giyemeyen 24 yaşındaki savunma oyuncusuna transfer soruları yöneltildi. Victor Nelsson "Ben şu anı yaşıyorum. Gelecekte neler olacağını bilemem. Birlikte göreceğiz. Benim işim sahaya konsantre olmak. Galatasaray'da oynuyorum ve çok mutluyum. Bir gün ayrılırsam gideceğim yer Sevilla mı olur başka bir kulüp mü bilmiyorum. Bana gelen herhangi bir teklif yok. Dediğim gibi Galatasaray'dayım ve burada forma giymek harika bir duygu" ifadelerini kullandı. Danimarkalı savunma oyuncusu, Galatasaray formasıyla 58 maça çıktı. 1 gol attı. 8 sarı kart gördü.



SEVILLA'NIN İLGİSİ VAR

Sezon başında Marcao'yu alan Sevilla, Victor Nelsson için de bir atakta bulunmuştu. Ancak 11 milyon euro'luk teklifleri geri çevrilmişti. Galatasaray, önce oyuncuyu ayartmaya yönelik bir anlayış benimseyen Sevilla'nın tavrından rahatsız olmuş ve 25 milyon euro'luk bonservis istemişti.