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Marcelo transferi imzaya kaldı! Galatasaray...

Son dakika transfer haberi... Uzun süredir Galatasaray ile adı transfer spekülasyonlarıyla anılan Marcelo, Olympiakos ile sözleşmesini feshetmek üzere. Öte yandan Marcelo'nun, transferde imza aşamasına geldiği kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 16:52
Marcelo transferi imzaya kaldı! Galatasaray...

Olympiakos'tan ayrılmaya hazırlanan Marcelo'nun yeni takımı belli gibi.

Marcelo transferi imzaya kaldı! Galatasaray...

Adı Galatasaray'la da anılan Brezilyalı sol bek, La Liga'ya geri dönüyor.

Marcelo transferi imzaya kaldı! Galatasaray...

Marcelo, Real Madrid'den ayrıldığı dönemde de temaslar kurduğu Getafe'ye bu kez imza atıyor.

Marcelo transferi imzaya kaldı! Galatasaray...

MARCELO'NUN YENİ TAKIMI GETAFE OLUYOR
Adı bir süredir Galatasaray'la da anılan Marcelo, Getafe ile anlaşmak üzere.

Marcelo transferi imzaya kaldı! Galatasaray...

Akşam'ın İspanyol basınından aktardığı habere göre Brezilyalı sol bekin yeni takımı Getafe oluyor.

Marcelo transferi imzaya kaldı! Galatasaray...

Marcelo, La Liga'ya dönüş için ocak ayını bekliyor.

Marcelo transferi imzaya kaldı! Galatasaray...

MARCELO KARARINI VERDİ
Bir sezonluk imza attığı Olympiakos'ta aradığını bulamayan Marcelo, devre arasında kesin olarak ayrılık kararı aldı.

Marcelo transferi imzaya kaldı! Galatasaray...

Galatasaray da dahil aldığı teklifleri değerlendiren Marcelo'nun Getafe'de karar kıldığı iddia edildi.

Marcelo transferi imzaya kaldı! Galatasaray...

SADECE 5 MAÇTA FORMA GİYDİ
Hatırlanacağı üzere Marcelo, Real Madrid'den ayrıldığı dönemde de Getafe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Marcelo transferi imzaya kaldı! Galatasaray...

Olympiakos formasıyla ligde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maça çıkan Marcelo'nun skor katkısı bulunmuyor.

Marcelo transferi imzaya kaldı! Galatasaray...

MARCELO KİMDİR?
Dünyaca ünlü yıldız, 12 Mayıs 1988'da Brezilya'da dünyaya geldi.

Marcelo transferi imzaya kaldı! Galatasaray...

Marcelo, 17 yıldız profesyonel olarak kariyerine devam etmektedir.

Marcelo transferi imzaya kaldı! Galatasaray...

Yıldız oyuncu, 1.74 boyunda ve sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Marcelo transferi imzaya kaldı! Galatasaray...

Marcelo, iftaiyeci bir baba ve öğretmen bir anneden dünyaya geldi.

Marcelo transferi imzaya kaldı! Galatasaray...

2007 yılından 2022'ye kadar tam 15 yıl boyunca Real Madrid'de forma giyen Marcelo, kulüp kariyerinde kazanılabilecek tüm başarıları elde etti. 5 kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu; 4 kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 6 kez LaLiga, 3 kez UEFA Süper Kupası, 2 İspanyol Kupası ve 5 kez İspanya Süper Kupası başarısının sahibi oldu.

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