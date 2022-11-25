Marcelo transferi imzaya kaldı! Galatasaray...

Olympiakos'tan ayrılmaya hazırlanan Marcelo'nun yeni takımı belli gibi.
Olympiakos'tan ayrılmaya hazırlanan Marcelo'nun yeni takımı belli gibi.
Adı Galatasaray'la da anılan Brezilyalı sol bek, La Liga'ya geri dönüyor.
Marcelo, Real Madrid'den ayrıldığı dönemde de temaslar kurduğu Getafe'ye bu kez imza atıyor.
MARCELO'NUN YENİ TAKIMI GETAFE OLUYOR
Adı bir süredir Galatasaray'la da anılan Marcelo, Getafe ile anlaşmak üzere.
Akşam'ın İspanyol basınından aktardığı habere göre Brezilyalı sol bekin yeni takımı Getafe oluyor.
Marcelo, La Liga'ya dönüş için ocak ayını bekliyor.
MARCELO KARARINI VERDİ
Bir sezonluk imza attığı Olympiakos'ta aradığını bulamayan Marcelo, devre arasında kesin olarak ayrılık kararı aldı.
Galatasaray da dahil aldığı teklifleri değerlendiren Marcelo'nun Getafe'de karar kıldığı iddia edildi.
SADECE 5 MAÇTA FORMA GİYDİ
Hatırlanacağı üzere Marcelo, Real Madrid'den ayrıldığı dönemde de Getafe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Olympiakos formasıyla ligde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maça çıkan Marcelo'nun skor katkısı bulunmuyor.
MARCELO KİMDİR?
Dünyaca ünlü yıldız, 12 Mayıs 1988'da Brezilya'da dünyaya geldi.
Marcelo, 17 yıldız profesyonel olarak kariyerine devam etmektedir.
Yıldız oyuncu, 1.74 boyunda ve sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.
Marcelo, iftaiyeci bir baba ve öğretmen bir anneden dünyaya geldi.
2007 yılından 2022'ye kadar tam 15 yıl boyunca Real Madrid'de forma giyen Marcelo, kulüp kariyerinde kazanılabilecek tüm başarıları elde etti. 5 kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu; 4 kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 6 kez LaLiga, 3 kez UEFA Süper Kupası, 2 İspanyol Kupası ve 5 kez İspanya Süper Kupası başarısının sahibi oldu.