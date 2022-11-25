Marcelo transferi imzaya kaldı! Galatasaray...

2007 yılından 2022'ye kadar tam 15 yıl boyunca Real Madrid'de forma giyen Marcelo, kulüp kariyerinde kazanılabilecek tüm başarıları elde etti. 5 kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu; 4 kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 6 kez LaLiga, 3 kez UEFA Süper Kupası, 2 İspanyol Kupası ve 5 kez İspanya Süper Kupası başarısının sahibi oldu.