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Galatasaray'dan Nuriye Terim için taziye mesajı

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in vefatından ötürü taziye mesajı yayımladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 11:49
Galatasaray'dan Nuriye Terim için taziye mesajı
Galatasaray, Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in vefatı için taziye mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Efsanemiz Fatih Terim'in kıymetli annesi Nuriye Terim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhume Nuriye Terim'e Allah'tan rahmet; kederli Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.
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