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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray taraftarı gözünü kararttı! Şimdi değilse ne zaman?

Son olarak Portekizli Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun İngiliz ekibi Manchester United ile yollarını ayırması Galatasaray taraftarlarını oldukça heyecanlandırmış durumda. Özellikle sosyal medya üzerinden sarı kırmızılı taraftarlar Cristiano Ronaldo'nun, Galatasaray'a transferi için birlik oldular. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray taraftarı gözünü kararttı! Şimdi değilse ne zaman?

Galatasaray'da Cristiano Ronaldo defteri yeniden açıldı. "Piers Morgan Sansürsüz" programındaki açıklamalarının ardından Manchester United ile Ronaldo arasında gerilen tamamen ipler koptu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray taraftarı gözünü kararttı! Şimdi değilse ne zaman?

Ronaldo, bu programda, Erik ten Hag'ın da aralarında bulunduğu birkaç kişinin kendisini kulüpten göndermeye çalıştığını ve kendisini ihanete uğramış hissettiğini söylemiş ve deprem etkisi yaratmıştı. Bunun altında kalmayan İngiliz kulübü, Ronaldo'yu gönderme kararı aldı ve Salı gecesi soğuk bir açıklama ile yolların ayrıldığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray taraftarı gözünü kararttı! Şimdi değilse ne zaman?

Açıklamada, "Karşılıklı anlaşma sonrası Manchester United'dan ayrılmıştır. Kulübe yaptığı muazzam katkısından dolayı teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecekte başarılar diliyoruz" denildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray taraftarı gözünü kararttı! Şimdi değilse ne zaman?

YENİ BİR MEYDAN OKUMA

Kırmızı şeytanlar, "Manchester United'daki herkes, Erik ten Hag yönetiminde takımın ilerlemesini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmak istiyor" diyerek Ronaldo'nun açıklamalarına yanıt vermeyi de ihmal etmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray taraftarı gözünü kararttı! Şimdi değilse ne zaman?

Ronaldo ise ayrılık sonrası verdiği demeçte, "Sözleşmemizi bitirmeyi kabul ettik. Manchester United'ı ve taraftarları seviyorum. Bu asla değişmeyecek." dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray taraftarı gözünü kararttı! Şimdi değilse ne zaman?

Portekizli süper yıldız, "Yeni bir meydan okuma için doğru zaman! Manchester United'a sezonun geri kalanında ve gelecekte başarılar diliyorum" sözlerini kullandı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray taraftarları 'Ronaldo' kampanyası başlattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray taraftarı gözünü kararttı! Şimdi değilse ne zaman?

Galatasaray taraftarları bir süredir 'Cristiano Ronaldo' hayalleri kurarken yıldız futbolcunun Manchester United'dan ayrılmasının ardından sesler daha da yüksek çıkmaya başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray taraftarı gözünü kararttı! Şimdi değilse ne zaman?

Portekizli starı, sarı-kırmızılı takımda görmeyi çok isteyen taraftarlar, İngiliz ekibinin açıklamasının ardından sosyal medyayı tam anlamıyla salladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray taraftarı gözünü kararttı! Şimdi değilse ne zaman?

İşte o mesajlardan bazıları: "Gel Kral Türkiye'nin En Büyük Kulübüne gel. @AliSamiYen_tr, Come to Galatasaray Cristiano Ronaldo @odakspor " Cristiano Ronaldo, menajerine Winner takıma gitmek istediğini söylemiş.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray taraftarı gözünü kararttı! Şimdi değilse ne zaman?

"Bu tam olarak biziz. YAK GEL Cristiano @GheorgheHagi__ Sana yapılan vefasızlığı burada asla göremezsin."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray taraftarı gözünü kararttı! Şimdi değilse ne zaman?

"@Alperen53278963 Drogba 36 yaşında Galatasaray'a geldi ve halen o mutluluğu yaşıyorum. Ronaldo'nun ne kadar oynayacağı hiç fark etmez. @Evrim64563182 * Ronaldo'nun Galatasaray'a gelmesi bırak Galatasaray'ı ülke turizmini bile canlandırır. @CrowArt14 Galatasaray, IBAN paylaşsa 15 milyon Galatasaraylı 100 lira yollasa 1.500.000.000 TL yapar (78M€) al sana Cristiano Ronaldo'nun parası. @sessizzmmm"

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray taraftarı gözünü kararttı! Şimdi değilse ne zaman?

İSTEYENİ YOK

Ronaldo ile Chelsea ve Newcastle United'ın talip olduğu iddia edilse de iki kulüp de bu iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Hatta, Burnley'nin hocası Kompany de "Bize koşabilen futbolcular lazım" diyerek kapıyı kapattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray taraftarı gözünü kararttı! Şimdi değilse ne zaman?

ŞANS BULAMADI

United'daki ilk döneminde (2003- 2009) bir UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 de Premier Lig kupası kazanan Ronaldo, Erik ten Hag yönetimindeki takımda ilk 11'e girmekte zorlanıyordu. Premier League'de 10 maça çıkan yıldız oyuncu, bunların sadece 4'ünde ilk 11'de forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray taraftarı gözünü kararttı! Şimdi değilse ne zaman?

YENİ HEDEF

Drogba, Sneijder, Falcao, Mata, İcardi gibi dünya yıldızlarını Galatasaray formasıyla izleme fırsatı bulan sarı-kırmızılılar, Altın Top'u 5 kez kazanan Ronaldo'yu da takımlarında görmek için büyük çaba harcıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray taraftarı gözünü kararttı! Şimdi değilse ne zaman?

BEŞİKTAŞ VEYA FENER'E GİTSİN!

Galatasaray taraftarlarının büyük bölümü Ronaldo ile yatıp kalkarken gelmesine karşı çıkanlar da vardı. Hatta bir taraftar, "37 yaşına gelmiş, Juventus'a transferinden sonra düşüşe geçmiş, takım savunması bitmiş bir oyuncuyu neden alalım? Elimizde olan formda oyuncuları kaybederiz" diye yazdı. Hatta, "BJK ya da FB ye gitsin" diye adres belirtmeyi de ihmal etmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray taraftarı gözünü kararttı! Şimdi değilse ne zaman?

MADRİD SİNYALİ

Ronaldo'nun sosyal medyada tanıttığı saatin tasarımında, Real Madrid formasıyla United'a attığı gol vuru şu yer aldı. Real Madrid'in de Bernabeu Stadı'nı, emojisiyle paylaşmasının ardından 'Ronaldo, İspanya'ya dönebilir' yorumları yapılmaya başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray taraftarı gözünü kararttı! Şimdi değilse ne zaman?

PARASINI BIRAKTI

Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Cristiano Ronaldo, kulüpten herhangi bir ödeme almayacağı belirtildi. Ünlü oyuncunun alacağı olan 17 milyon euro'dan vazgeçtiği iddia edildi.

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