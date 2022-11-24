GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray taraftarı gözünü kararttı! Şimdi değilse ne zaman?

BEŞİKTAŞ VEYA FENER'E GİTSİN!

Galatasaray taraftarlarının büyük bölümü Ronaldo ile yatıp kalkarken gelmesine karşı çıkanlar da vardı. Hatta bir taraftar, "37 yaşına gelmiş, Juventus'a transferinden sonra düşüşe geçmiş, takım savunması bitmiş bir oyuncuyu neden alalım? Elimizde olan formda oyuncuları kaybederiz" diye yazdı. Hatta, "BJK ya da FB ye gitsin" diye adres belirtmeyi de ihmal etmedi.