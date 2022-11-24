GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray taraftarı gözünü kararttı! Şimdi değilse ne zaman?

Galatasaray'da Cristiano Ronaldo defteri yeniden açıldı. "Piers Morgan Sansürsüz" programındaki açıklamalarının ardından Manchester United ile Ronaldo arasında gerilen tamamen ipler koptu.
Ronaldo, bu programda, Erik ten Hag'ın da aralarında bulunduğu birkaç kişinin kendisini kulüpten göndermeye çalıştığını ve kendisini ihanete uğramış hissettiğini söylemiş ve deprem etkisi yaratmıştı. Bunun altında kalmayan İngiliz kulübü, Ronaldo'yu gönderme kararı aldı ve Salı gecesi soğuk bir açıklama ile yolların ayrıldığı ifade edildi.
Açıklamada, "Karşılıklı anlaşma sonrası Manchester United'dan ayrılmıştır. Kulübe yaptığı muazzam katkısından dolayı teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecekte başarılar diliyoruz" denildi.