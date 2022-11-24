Morutan Piyangosu

Galatasaray'ın sezon başında Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı kulüpten tamamen ayrılmaya hazırlanıyor. Son dönemde performansı yükselen genç oyuncuya birçok takımın talip olduğu, Pisa'nın da 5.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı öğrenildi. Serie B'de bu sezon 11 maça çıkan Rumen futbolcu, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray'ın sezon başında Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı kulüpten tamamen a yrılmaya hazırlanıyor. Son dönemde performansı yükselen genç oyuncuya birçok takımın talip olduğu, Pisa'nın da 5.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı öğrenildi. Serie B'de bu sezon 11 maça çıkan Rumen futbolcu, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.