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Gözler Timur'da

Galatasaray CEO'su Erden Timur, "İstediğiniz ama gerçekleşmeyen transfer oldu mu" sorusuna "Çok çok hayal isimlere bile körün taşı diye gittik. İnsan hayaline sınır çizmeyecek" ifadesini kullanmış ve sözler Ronaldo'ya yorulmuştu. Yıldız futbolcunun boşa çıkmasının ardından gözler yeniden sezon başında takıma birbirinden değerli isimleri kazandıran Timur'a çevrildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Gözler Timur'da
Galatasaray CEO'su Erden Timur, "İstediğiniz ama gerçekleşmeyen transfer oldu mu" sorusuna "Çok çok hayal isimlere bile körün taşı diye gittik. İnsan hayaline sınır çizmeyecek" ifadesini kullanmış ve sözler Ronaldo'ya yorulmuştu. Yıldız futbolcunun boşa çıkmasının ardından gözler yeniden sezon başında takıma birbirinden değerli isimleri kazandıran Timur'a çevrildi.
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