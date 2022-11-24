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Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak hamle! Samet Akaydın...

2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar stoper takviyesi yapmak isterken gündeme Fenerbahçe'nin listesinde de olan Samet Akaydın ve Cenk Özkaçar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 09:19
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Samet Akaydın çalımı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Samet Akaydın çalımı!

Sarı kırmızılılar öncelikli olarak kadrosuna bir stoper takviyesi yapacak.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Samet Akaydın çalımı!

Kaan Ayhan'dan yüksek maliyeti ve performansındaki düşüş nedeniyle vazgeçen sarı kırmızılı ekip Valencia'da kiralık oynayan Cenk ile Adana Demir'den Samet'e dikkat kesildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Samet Akaydın çalımı!

Nelsson ve Abdülkerim'den oluşan stoper hattında hem alternatif bulundurmak hem de yerli oyuncu kalitesini yükseltmek isteyen Galatasaray hedefini belirledi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Samet Akaydın çalımı!

Uzun süredir arayışta olan sarı kırmızılı ekip ara transfer için stoper bölgesinde aday sayısını ikiye düşürdü.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Samet Akaydın çalımı!

Kaan Ayhan transferinden yüksek maliyeti ve performansındaki düşüş sebebiyle vazgeçen Galatasaray, Samet Akaydın ile Cenk Özkaçar'a dikkat kesildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Samet Akaydın çalımı!

G.Saray iki futbolcunun hem maliyetlerini hem de performanslarını mercek altına aldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Samet Akaydın çalımı!

Bu isimlerden sezon başında Lyon'un Valencia'ya kiraladığı Cenk Özkaçar'ın İspanya'da forma giyemediği için gelmeye sıcak bakabileceği öğrenildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Samet Akaydın çalımı!

Lyon'un 500 bin Euro bedel ile Valencia'ya kiraladığı 22 yaşındaki milli futbolcu La Liga ekibinde sadece 3 maçta forma giyebildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Samet Akaydın çalımı!

ADANA DEMİRSPOR'DA 13 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın da performansı ile Galatasaray'ın beğendiği ve gündemine aldığı stoperler arasına girdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Samet Akaydın çalımı!

Sarı kırmızılılar bu sezon ligde 13 maçta oynayıp 1 gol atan 28 yaşındaki oyuncunun Transfer şartları adına da yakın zamanda Adana Demirspor kulübü ile görüşüp bilgi alacak.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Samet Akaydın çalımı!

Hürriyet'in haberine göre sarı kırmızılı yönetim maliyetleri de değerlendirip ona göre hareket edecek.

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