GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un duygulandıran sözleri ortaya çıktı! "Maaşımın yüzde 20'si onlara"

Galatasaray'ın sezon başında anlaşma sağladığı Teknik Direktör Okan Buruk'un görüşme sırasındaki çıkışının, sarı-kırmızılı yöneticileri çok etkilediği ortaya çıktı.
Galatasaray'ın sezon başında anlaşma sağladığı Teknik Direktör Okan Buruk'un görüşme sırasındaki çıkışının, sarı-kırmızılı yöneticileri çok etkilediği ortaya çıktı.
Başakşehir'in başında şampiyonluk yaşayan Buruk'un, hiç pazarlık yapmadığı kaydedildi.
Bununla beraber Okan Buruk'un yönetime, "Sizden tek bir şey istiyorum.
Bana uygun göreceğiniz ücretin yüzde 20'sini altyapıya harcayın.
Oranın ihtiyaçları için bu para kullanılsın" dediği ve sözlerin hem hayranlık hem de şaşkınlık yarattığı öğrenildi.
Kendisi de Florya'dan yetişen başarılı çalıştırıcının, bu isteğine rağmen, yönetim ücretinde herhangi bir kesintiye gitmedi.
Galatasaray yönetimi, altyapı için gerekli harcamaları fazlasıyla yaptı.
Bilindiği gibi Cim-Bom, Okan Buruk ile bir yılı opsiyonlu iki sezonluk sözleşme yapmıştı.
İlk senesi 17, ikinci yılı ise 20 milyon lira olarak açıklamıştı.
Galatasaray ile maddi konularda herhangi bir pazarlık içerisine girmeyen başarılı teknik adamın, yine söz konusu toplantıda, "Oğlum Ali Yiğit'in en büyük hayaliydi.
Bunu gerçekleştirebilmenin bedeli olamaz." dediği bildirildi.
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, Okan Buruk'un uzun yıllar takımın başında kalacağına inanıyor.
KOMBİNELER GEÇERSİZ
Kulüpler Birliği Vakfı ve La Liga arasında düzenlenen dostluk turnuvasında; 3 Aralık Cumartesi Rayo Vallecano ve 6 Aralık Salı saat 20.00'de Villarreal CF ile karşılaşacak.
Cimbom, bu karşılaşmaların biletlerini satışa çıkardı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, kombine ve VIP koltuk sahiplerinin ücret vererek karşılaşmayı izleyebileceği, loca sahiplerinin ise ücretsiz takip edeceği vurgulandı.