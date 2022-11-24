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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un duygulandıran sözleri ortaya çıktı! "Maaşımın yüzde 20'si onlara"

Galatasaray'da son dakika haberi... Sezon başında sarı kırmızılıların başına geçen Okan Buruk ile ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Şampiyon teknik adam, Galatasaray yönetimiyle masaya oturduğu esnada, alacağı yıllık ücretin bir kısmının o birime aktarılmasını istedi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 09:24
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un duygulandıran sözleri ortaya çıktı! "Maaşımın yüzde 20'si onlara"

Galatasaray'ın sezon başında anlaşma sağladığı Teknik Direktör Okan Buruk'un görüşme sırasındaki çıkışının, sarı-kırmızılı yöneticileri çok etkilediği ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un duygulandıran sözleri ortaya çıktı! "Maaşımın yüzde 20'si onlara"

Başakşehir'in başında şampiyonluk yaşayan Buruk'un, hiç pazarlık yapmadığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un duygulandıran sözleri ortaya çıktı! "Maaşımın yüzde 20'si onlara"

Bununla beraber Okan Buruk'un yönetime, "Sizden tek bir şey istiyorum.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un duygulandıran sözleri ortaya çıktı! "Maaşımın yüzde 20'si onlara"

Bana uygun göreceğiniz ücretin yüzde 20'sini altyapıya harcayın.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un duygulandıran sözleri ortaya çıktı! "Maaşımın yüzde 20'si onlara"

Oranın ihtiyaçları için bu para kullanılsın" dediği ve sözlerin hem hayranlık hem de şaşkınlık yarattığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un duygulandıran sözleri ortaya çıktı! "Maaşımın yüzde 20'si onlara"

Kendisi de Florya'dan yetişen başarılı çalıştırıcının, bu isteğine rağmen, yönetim ücretinde herhangi bir kesintiye gitmedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un duygulandıran sözleri ortaya çıktı! "Maaşımın yüzde 20'si onlara"

Galatasaray yönetimi, altyapı için gerekli harcamaları fazlasıyla yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un duygulandıran sözleri ortaya çıktı! "Maaşımın yüzde 20'si onlara"

Bilindiği gibi Cim-Bom, Okan Buruk ile bir yılı opsiyonlu iki sezonluk sözleşme yapmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un duygulandıran sözleri ortaya çıktı! "Maaşımın yüzde 20'si onlara"

İlk senesi 17, ikinci yılı ise 20 milyon lira olarak açıklamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un duygulandıran sözleri ortaya çıktı! "Maaşımın yüzde 20'si onlara"

Galatasaray ile maddi konularda herhangi bir pazarlık içerisine girmeyen başarılı teknik adamın, yine söz konusu toplantıda, "Oğlum Ali Yiğit'in en büyük hayaliydi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un duygulandıran sözleri ortaya çıktı! "Maaşımın yüzde 20'si onlara"

Bunu gerçekleştirebilmenin bedeli olamaz." dediği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un duygulandıran sözleri ortaya çıktı! "Maaşımın yüzde 20'si onlara"

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, Okan Buruk'un uzun yıllar takımın başında kalacağına inanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un duygulandıran sözleri ortaya çıktı! "Maaşımın yüzde 20'si onlara"

KOMBİNELER GEÇERSİZ
Kulüpler Birliği Vakfı ve La Liga arasında düzenlenen dostluk turnuvasında; 3 Aralık Cumartesi Rayo Vallecano ve 6 Aralık Salı saat 20.00'de Villarreal CF ile karşılaşacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un duygulandıran sözleri ortaya çıktı! "Maaşımın yüzde 20'si onlara"

Cimbom, bu karşılaşmaların biletlerini satışa çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un duygulandıran sözleri ortaya çıktı! "Maaşımın yüzde 20'si onlara"

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, kombine ve VIP koltuk sahiplerinin ücret vererek karşılaşmayı izleyebileceği, loca sahiplerinin ise ücretsiz takip edeceği vurgulandı.

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