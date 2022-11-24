GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu!

Galatasaray'da lige verilen arada transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
Galatasaray'da lige verilen arada transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda eksik bölgelere yapılacak takviyeler için görüşmelerini sürdürüyor.
Cimbom'da ocak ayında sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir.
Konuyla ilgili olarak İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi.
aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre İtalya Ligi'nin dev takımı Juventus'un, Galatasaray'ın 28 yaşındaki sağ beki Leo Dubois ile ilgilendiği kaydedildi.
Juventus'un geniş bir sağ bek listesi olduğu ve ocak ayında bu bölgeye transfer yapmak istediği belirtildi.
İtalyan ekibinin, Juan Cuadrado'ya alternatif bir futbolcu aradığı ve bu doğrultuda Dubois'nın isminin ön plana çıktığı ifade edildi.
Leo Dubois, bu sezon sarı kırmızılı takımda 8 maçta görev aldı ve 2 asist yaptı.
Dubois, sene başında Lyon'dan 2.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan başarılı sağ bekin, Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
LEO DUBOIS KİMDİR?
14 Eylül 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nantes altyapısında başladı.
2018 yılında Nantes'dan bedelsiz olarak Olympique Lyon'a transfer oldu.
Geride bıraktığımız sezon çıktığı 28 karşılaşmada 3 asiste imzasını attı. Asıl mevkisi sağ bek olan başarılı futbolcu, sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.
27 yaşındaki Fransız defans oyuncusu 1.78 cm boyunda... Fransa Milli Takımı'nda da boy gösteren Leo Dubois, Maviler'de 13 maça çıktı.
Dubois'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...