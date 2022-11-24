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GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Fransız sağ bek Leo Dubois'ya İtalyan sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 14:06
GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu!

Galatasaray'da lige verilen arada transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu!

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda eksik bölgelere yapılacak takviyeler için görüşmelerini sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu!

Cimbom'da ocak ayında sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu!

Konuyla ilgili olarak İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu!

aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre İtalya Ligi'nin dev takımı Juventus'un, Galatasaray'ın 28 yaşındaki sağ beki Leo Dubois ile ilgilendiği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu!

Juventus'un geniş bir sağ bek listesi olduğu ve ocak ayında bu bölgeye transfer yapmak istediği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu!

İtalyan ekibinin, Juan Cuadrado'ya alternatif bir futbolcu aradığı ve bu doğrultuda Dubois'nın isminin ön plana çıktığı ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu!

Leo Dubois, bu sezon sarı kırmızılı takımda 8 maçta görev aldı ve 2 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu!

Dubois, sene başında Lyon'dan 2.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu!

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan başarılı sağ bekin, Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu!

LEO DUBOIS KİMDİR?

14 Eylül 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nantes altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu!

2018 yılında Nantes'dan bedelsiz olarak Olympique Lyon'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu!

Geride bıraktığımız sezon çıktığı 28 karşılaşmada 3 asiste imzasını attı. Asıl mevkisi sağ bek olan başarılı futbolcu, sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu!

27 yaşındaki Fransız defans oyuncusu 1.78 cm boyunda... Fransa Milli Takımı'nda da boy gösteren Leo Dubois, Maviler'de 13 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu!

Dubois'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

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